ATTENZIONE Hamilton: la Ferrari prepara una SORPRESA IMPRESSIONANTE
Lewis Hamilton potrebbe avere un vantaggio grazie agli aggiornamenti del motore Ferrari per la stagione 2026.
Il team italiano arriverà alla seconda settimana di test in Bahrain con miglioramenti significativi, secondo la filiale italiana di Motorsport.com. Il team è partito per il circuito equipaggiato con una nuova power unit, un cambio rivisto e un pacchetto aerodinamico diverso, rafforzando il suo impegno a rimanere competitivo.
Mentre altri team hanno lottato con problemi di affidabilità, la Ferrari ha raggiunto perfettamente i suoi obiettivi. Nella prima settimana di test, la vettura ha completato l'equivalente di quasi 14 Gran Premi senza problemi di rilievo, con la power unit che ha ceduto solo a pochi giri dalla fine.
A questi componenti sono state applicate nuove tecniche di guida per il recupero dell'energia. Mercoledì è previsto il lancio di una nuova power unit per la SF-26, insieme a un cambio aggiornato.
Gli esperti spiegano che le strategie di recupero dell'energia elettrica attraverso marce più corte o rapporti ridotti – alla ricerca di regimi più elevati e di un turbo più reattivo – sottopongono a maggiore stress gli ingranaggi e la trasmissione in generale. Pertanto, si prevede che vengano incorporati rinforzi aggiuntivi per prevenire potenziali guasti.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
