SORPRESA: SCONFITTA della Ferrari contro una squadra inaspettata

Carlos Sainz ha guidato, subito dopo la McLaren, una classifica di rilievo in vista della nuova era della Formula 1 dal 2026.

La prima sessione di prove pre-stagione al Circuito Internazionale del Bahrain si è conclusa senza incidenti gravi, puntando soprattutto sull’accumulo di chilometri piuttosto che sui tempi sul giro. GPFans offre una panoramica dettagliata sui chilometri percorsi dai vari team di Formula 1 e dai produttori di motori, sottolineando come le sessioni siano state essenziali per valutare l’affidabilità delle vetture.

Durante i tre giorni di test a Sakhir l’azione si è svolta serenamente, con poche interruzioni dovute a situazioni minori come auto ferme o aggiornamenti di sistema. Il primo giorno, un’auto Alpine guidata da Franco Colapinto ha costretto i tecnici a interrompere temporaneamente l’attività, mentre il secondo giorno Mercedes e Red Bull Racing hanno trascorso parecchio tempo in pit stop a causa di qualche problema di affidabilità.

Il terzo giorno, l’attività è stata sospesa dopo che la Ferrari di Lewis Hamilton si è fermata. In quell’occasione, Kimi Antonelli ha registrato il miglior tempo su una sua Mercedes, con 1:33.669. Il reparto motori Mercedes può considerare positiva questa settimana di test, anche se sono stati i team clienti – in particolare McLaren e Williams – a percorrere la maggior distanza nel circuito di Bahrain, dimostrando una notevole efficienza durante le sessioni.

Squadra Giri totali Chilometri totali McLaren 422 2284 Williams 422 2284 Ferrari 420 2273 Haas 390 2111 Audi 353 1910 Red Bull 343 1856 Racing Bulls 326 1764 Cadillac 320 1732 Alpine 318 1721 Mercedes 282 1526 Aston Martin 206 1115

Riepilogo dei fornitori di motori

La frustrazione si è fatta sentire da Aston Martin, poiché il “team factory” Honda non è riuscito a coprire la distanza attesa, evidenziando alcune preoccupazioni sull’affidabilità.

Fornitore di motori Giri totali Chilometri totali Mercedes 1444 7815 Ferrari 1130 6116 Red Bull Ford 669 3621 Audi 353 1910 Honda 206 1115

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

