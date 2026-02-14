Antonelli è in pericolo? La Mercedes conferma che Max Verstappen guiderà per loro

Max Verstappen ha seguito le orme di Sergio Pérez e ha deciso di intraprendere un nuovo ruolo nel motorsport.

Toto Wolff, team principal della scuderia tedesca, ha dichiarato quanto segue in merito alla partecipazione del quattro volte campione del mondo: "Siamo entusiasti di vederlo al volante di una Mercedes.

"Su YouTube, abbiamo raggiunto quasi 100 volte più spettatori quando Max era presente, passando da circa 10.000 a 750.000. È stato davvero straordinario. Cambiare la data era praticamente inevitabile.

"È meraviglioso per la 24 Ore di Le Mans e un vero spettacolo per i tifosi vedere Max in azione", ha commentato il team principal.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

