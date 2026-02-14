Antonelli dovrebbe preoccuparsi? La Mercedes ha problemi al motore

Kimi Antonelli potrebbe essere preoccupato dopo che sono emerse segnalazioni di problemi al motore riscontrati dalla Mercedes durante i test in Bahrain.

Il team tedesco è stato apparentemente costretto a modificare la sua power unit durante il secondo giorno di test pre-stagionali in Bahrain. La F1 si svolge questa settimana sul Circuito Internazionale del Bahrain per il primo dei due eventi di tre giorni in vista dell'inizio della stagione 2026.

Quest'anno, i team hanno tre volte più sessioni di test, poiché la F1 e la FIA hanno fornito l'opportunità di risolvere potenziali problemi derivanti dalle nuove modifiche al regolamento.

Nella sessione privata di Barcellona del mese scorso, tutti i team hanno dimostrato un'elevata affidabilità, con la Mercedes che si è distinta completando oltre 500 giri nei tre giorni assegnati. Si diceva che fossero i favoriti per la stagione, ma i test in Bahrain hanno preso una piega più complicata per loro.

Il primo giorno, George Russell e Kimi Antonelli hanno concluso rispettivamente sesto e undicesimo nella classifica dei tempi. Il secondo giorno, Craig Slater di Sky Sports F1 ha riferito che il team ha dovuto sostituire il motore.

Antonelli è riuscito a completare solo tre giri giovedì mattina prima di essere costretto a tornare ai box senza registrare un tempo. Al momento in cui scriviamo, il pilota italiano non era ancora tornato in pista, perdendo una parte significativa della sessione mattutina.

Durante quella sessione, Slater ha commentato l'inconveniente: "Ho sentito che la Mercedes sta valutando la possibilità di sostituire il motore e sono già in allerta. Red Bull e Mercedes non sono del tutto infallibili in termini di affidabilità".

Sei ore dopo l'incidente di Antonelli, Mercedes e Russell sono riusciti ad accumulare un po' di tempo in pista nel pomeriggio con una serie di quattro giri. Vale la pena notare che la power unit tedesca sarà utilizzata anche dai piloti di McLaren, Williams e Alpine.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

