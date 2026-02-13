SHOCK: Un altro team trova un TRUCCO per battere la Mercedes

Diversi team sono arrivati ​​in Bahrain per il primo test invernale ufficiale di F1 del 2026, sfoggiando un'innovativa aletta sulle ruote anteriori, tra cui Cadillac con Sergio Pérez.

In genere, ad eccezione dell'aerodinamica attiva, una monoposto di Formula 1 non dovrebbe presentare parti mobili sulla carrozzeria. Questa nuova caratteristica è particolarmente evidente e ha generato numerose preoccupazioni. Ci stiamo avvicinando all'inizio della stagione, segnato dal Gran Premio d'Australia.

Concluse le presentazioni di tutte le monoposto e lo shakedown a Barcellona, ​​è iniziata la prima giornata di test sul Circuito Internazionale del Bahrain. Sebbene questa giornata si svolga a porte chiuse, alcuni fotografi sono stati ammessi e l'accesso per il personale di sicurezza è più flessibile.

Sono già emerse le prime immagini. Mentre Audi si distingue per le sue modifiche molto evidenti rispetto a Barcellona, ​​è proprio questa aletta su Red Bull, Cadillac e altri team a sollevare la maggior parte delle domande. In base alle foto, è difficile determinare esattamente quanti team abbiano implementato questa soluzione.

L'alettone è posizionato all'interno delle ruote anteriori, sia a sinistra che a destra. Sembra che altri team di Formula 1 abbiano adottato questa misura, tra cui la Red Bull Racing guidata da Max Verstappen, sebbene sulla Cadillac sia ben visibile.

L'articolo 3.2 del regolamento tecnico specifica cosa i team possono e non possono fare con la carrozzeria. Il regolamento specifica, tra le altre cose, che l'uso di elementi aerodinamici mobili sugli alettoni anteriori e posteriori è vietato, tranne quando fanno parte delle configurazioni per rettilinei o curve.

Sebbene l'aletta non si muova da sola, si muove in risposta al movimento delle ruote anteriori, che girano a sinistra o a destra a seconda dell'input del pilota.

Questo ha sollevato dubbi sull'opportunità di considerarla un "componente mobile". Durante i test invernali, i team possono utilizzare vetture non pienamente conformi ai regolamenti, ma la domanda fondamentale è: rivedremo questa innovazione in Australia?

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

