Tutto quello che c'è da sapere sul motore Mercedes "illegale" di Kimi Antonelli

Non vi aspettavate di cercare online articoli sulla compressione dei motori qualche mese fa? Beh, i nuovi regolamenti di F1 vi obbligano a farlo. Fortunatamente, siamo qui per sbrogliare la matassa.

Prima di addentrarci nella controversia sui motori Mercedes e Red Bull, facciamo un ripasso di base su cosa sia esattamente il rapporto di compressione. In parole povere, è il rapporto tra il volume massimo e quello minimo presenti in un cilindro (gli attuali motori di F1 sono V6, ovvero hanno sei cilindri).

Quando il pistone raggiunge il fondo del cilindro, si ottiene il volume massimo, mentre all'inizio della sua corsa, il volume è minimo. Il rapporto di compressione è semplicemente il quoziente tra questi due valori. Più alto è il rapporto (in F1, ad esempio, 18:1 contro 16:1), più la miscela aria-carburante viene compressa all'interno del cilindro, riducendolo a una frazione del suo volume originale.

Questo consente di estrarre più potenza al momento dell'accensione, il che significa che si ottengono prestazioni superiori con la stessa quantità di carburante. E in uno sport in cui l'obiettivo è l'aumento di potenza, questa differenza è fondamentale. Con il regolamento precedente, era consentito un rapporto di compressione di 18:1. Tuttavia, le nuove regole che entreranno in vigore nel 2026 impongono un limite di 16:1.

La misurazione regolamentare viene eseguita "a temperatura ambiente", ovvero quando il motore è raffreddato e parcheggiato in garage. Tuttavia, gli ingegnosi team Mercedes – e in misura minore Red Bull – sono riusciti a far funzionare i loro nuovi motori con un rapporto di compressione prossimo a 18:1 quando sono caldi e nel vivo della gara, senza violare i test a temperatura ambiente. Questa differenza potrebbe teoricamente tradursi in circa 12 cavalli in più o in un miglioramento di circa un quarto di secondo al giro, un vantaggio che non può essere ignorato.

Mercedes sostiene che il suo sistema è completamente legale, poiché supera tutti i test previsti dal regolamento, e la FIA ha confermato che rispetta alla lettera la legge. Nel frattempo, altri costruttori non ne sono altrettanto entusiasti. In effetti, l'incapacità della Red Bull di replicare con successo la soluzione delle Frecce d'Argento ha portato Honda, Ferrari e Audi ad opporsi, formando un blocco di voto decisivo qualora la questione venisse sottoposta a votazione.

La FIA ha chiarito di voler risolvere questa controversia prima della prima gara, che si terrà a Melbourne. La dichiarazione ufficiale sulla legalità del motore Mercedes lasciava intendere: "Se necessario, in futuro potrebbero essere prese in considerazione modifiche al regolamento o alle procedure di misurazione". È molto probabile che il sistema venga considerato legale per l'anno in corso, mentre sono allo studio modifiche per limitare questa pratica a partire dalla stagione 2027, poiché i tempi per l'implementazione delle modifiche prima di Melbourne sono molto stretti.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

