PREOCCUPAZIONE per Lewis Hamilton: la Ferrari starebbe MENTENDO sulle sue prestazioni

Lewis Hamilton dovrebbe essere seriamente preoccupato dopo le notizie secondo cui la Ferrari starebbe mentendo sulle sue prestazioni nei primi test di Formula 1.

L'ex pilota di F1 Juan Pablo Montoya ha parlato con Vision4Sport, che offre pacchetti hospitality per la Formula 1: "Si dice che la Haas abbia un aspetto davvero buono, che i piloti sembrino molto a loro agio. Quindi, se la Haas è buona, significa che il pacchetto Ferrari è piuttosto buono. La realtà, ancora una volta, è che se hai una macchina molto veloce, vuoi assicurarti che nessuno sappia quanto sei veloce!

"Se non sei sicuro di quanto sei bravo, ci metteresti sopra un peso di prova standard e la proveresti e basta." E proveresti le gomme, senza preoccuparti di mostrare quanto puoi andare veloce, e finiresti per fare tempi migliori del dovuto. Quindi, ciò a cui devi davvero prestare attenzione è chi ha fatto i tempi e quando.

"Se vai a Barcellona e registri il tuo tempo sul giro prima delle 10:00, quel tempo sul giro è quello con la massima aderenza e sarà più veloce. Diciamo che fai un 16-0 alle 9:40 del mattino; se alle 12:00 monti le stesse gomme, lo stesso carico di carburante e lo stesso peso, sarai più lento di sei o sette decimi di secondo.

"E tra le 4:40 e le 5:00, il tempo sul giro cala di nuovo significativamente. Quindi, quando pubblichi il tuo tempo a Barcellona, ​​la tua velocità effettiva cambia. Se hai un'auto molto veloce, ti assicuri di girare con gomme dure e con un carico di carburante maggiore durante le ore di punta, in modo da non mostrare alcun ritmo." E poi, quando il camion è in cattive condizioni, indosserai l'attrezzatura giusta per ottenere una lettura e conoscerai la tua velocità reale.

"Al momento è un gioco di inganni, come a nascondino. Si fa finta di niente. Nella prima sessione in Bahrain, ci faremo un'idea di chi è in forma sui long run e di chi ha la minore perdita di carico aerodinamico, e in base a questa perdita sapremo chi ha più o meno carico aerodinamico sulla vettura e qual è la sua aderenza complessiva.

"In Bahrain, si inizieranno anche a vedere persone che stabiliscono tempi sul giro precisi. Se pensi che la tua auto sia incredibilmente veloce, ti ritroverai comunque con un po' di peso o non sprigionerai tutto il suo potenziale. L'anno scorso, la macchina più veloce in Bahrain è stata la Williams. E non sono andati al Gran Premio d'Australia dominando", ha sottolineato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

