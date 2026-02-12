Cadillac e Haas favoriscono la Ferrari per il 2026

La Ferrari ha già beneficiato della partnership con Cadillac e Sergio Pérez per la stagione 2026.

Secondo LastWordOnSports, la Scuderia di Maranello ha trovato indicazioni positive nei dati raccolti da Cadillac, Haas e dai loro piloti durante i primi test della stagione.

Ecco cosa hanno riportato: "In Ferrari, sembra che stiano acquisendo fiducia da quanto rivelato finora dai dati. La Scuderia prevede di utilizzare lo stesso propulsore di Barcellona nei test di questa settimana. Inoltre, il team di Vasseur vuole utilizzare lo stesso motore durante i sei giorni in Bahrain.

"Si tratta di una scelta coraggiosa che, per più di un motivo, invia un messaggio chiaro in vista della stagione 2026. Anche i team clienti Ferrari hanno riscontrato una solida affidabilità da parte del propulsore italiano.

"Sebbene le modalità del motore e diversi altri fattori di Barcellona siano sconosciuti, questi dati sono incoraggianti. Dal punto di vista finanziario, l'utilizzo di un singolo propulsore potrebbe contribuire a ridurre i costi, in un momento in cui il budget cap sta limitando le spese", hanno osservato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

