La Ferrari sta creando preoccupazione in Cadillac
La Ferrari sta creando preoccupazione in Cadillac
Cadillac non ha nascosto i dubbi all'interno del team riguardo al motore Ferrari che Sergio Pérez monterà sulla sua monoposto per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.
Dan Towriss, CEO e direttore del team americano, ha delineato le prospettive per il secondo round di test pre-stagionali. Ha anche illustrato nel dettaglio il piano che hanno per Pérez e Bottas per le prossime sessioni di test.
Questo è quanto ha dichiarato in parole pubblicate dal giornalista Adam Cooper: "Penso che ci siano ancora molte domande senza risposta. Credo che impareremo molto di più durante le prossime due settimane di test in Bahrain sullo stato attuale delle monoposto.
"Per noi, Barcellona è stata principalmente dedicata allo shakedown e al collaudo dei sistemi, perché tutto ciò che stiamo costruendo è nuovo. Quindi questo è il primo piantone dello sterzo, il primo sistema di alimentazione; tutti i componenti. Pertanto, ci siamo concentrati sull'affidabilità.
"Inizieremo a vedere come evolveranno le prestazioni. Credo che, per noi, la cosa importante sarà il ritmo di sviluppo. Prevedo di essere indietro in termini di aerodinamica quando inizieremo a Melbourne e, man mano che raccoglieremo più dati, lo sviluppo di questa vettura progredirà piuttosto rapidamente", ha detto.
Correlato: SHOCK: La griglia si unisce alla Ferrari CONTRO la Mercedes
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Risultati test F1 2026: tempi e giri in Bahrain mentre Hamilton vola
- 1 ora fa
La Ferrari inizia a lavorare per COPIARE il trucco del motore Mercedes
- 1 ora fa
ULTIMA ORA: La Ferrari potrebbe subire una GRAVE PERDITA
- 1 ora fa
La Ferrari sta creando preoccupazione in Cadillac
- 2 ore fa
SHOCK: La griglia si unisce alla Ferrari CONTRO la Mercedes
- 3 ore fa
La Mercedes ammette le azioni discutibili che intraprenderà per vincere nel 2026
- Oggi 08:40
Molto letto
Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1
- 1 febbraio
Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026
- 4 febbraio
Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore
- 4 febbraio
La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1
- 1 febbraio
Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes
- 4 febbraio
Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test
- 27 gennaio