La Ferrari sta creando preoccupazione in Cadillac

Cadillac non ha nascosto i dubbi all'interno del team riguardo al motore Ferrari che Sergio Pérez monterà sulla sua monoposto per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Dan Towriss, CEO e direttore del team americano, ha delineato le prospettive per il secondo round di test pre-stagionali. Ha anche illustrato nel dettaglio il piano che hanno per Pérez e Bottas per le prossime sessioni di test.

Questo è quanto ha dichiarato in parole pubblicate dal giornalista Adam Cooper: "Penso che ci siano ancora molte domande senza risposta. Credo che impareremo molto di più durante le prossime due settimane di test in Bahrain sullo stato attuale delle monoposto.

"Per noi, Barcellona è stata principalmente dedicata allo shakedown e al collaudo dei sistemi, perché tutto ciò che stiamo costruendo è nuovo. Quindi questo è il primo piantone dello sterzo, il primo sistema di alimentazione; tutti i componenti. Pertanto, ci siamo concentrati sull'affidabilità.

"Inizieremo a vedere come evolveranno le prestazioni. Credo che, per noi, la cosa importante sarà il ritmo di sviluppo. Prevedo di essere indietro in termini di aerodinamica quando inizieremo a Melbourne e, man mano che raccoglieremo più dati, lo sviluppo di questa vettura progredirà piuttosto rapidamente", ha detto.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

