SHOCK: La griglia si unisce alla Ferrari CONTRO la Mercedes

Cadillac ha confermato che tutti i team, Ferrari inclusa, vogliono eliminare il motore Mercedes che Kimi Antonello intende utilizzare sulla sua Alpine nel 2026.

Dan Towriss, CEO e direttore del team americano, ha rilasciato dichiarazioni pubblicate da PlanetF1 in merito alla controversia che circonda la power unit tedesca.

Ha dichiarato: "Quindi, ovviamente c'è molto dialogo tra i produttori di power unit. Credo che ci siano opinioni unanimi al di fuori della Mercedes su cosa dovrebbe accadere.

Questo proseguirà nel dialogo con la FIA, e vedremo cosa succederà." "Penso che tutti concordino sul fatto che non vedremo alcuni di questi vantaggi nel '27, e resta da vedere come questo verrà monitorato nel '26", ha affermato.

Correlato: UFFICIALE: Confermato il tradimento di Cadillac nei confronti della Ferrari

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato