UFFICIALE: Confermato il tradimento di Cadillac nei confronti della Ferrari

Il tradimento di Sergio Pérez e Cadillac è stato confermato dopo che hanno sottratto un giocatore chiave alla Ferrari, Lewis Hamilton.

Il team americano ha annunciato in un comunicato stampa il nuovo incarico di Marc Hynes, che in precedenza aveva lavorato a stretto contatto con il sette volte campione del mondo.

Questo è quanto dichiarato: "Hynes lavorerà per garantire le massime prestazioni in tutte le attività sportive del team nel suo nuovo ruolo, coordinando i gruppi piloti e ingegneri e ottimizzando i processi tra i reparti sportivo e tecnico.

Gestirà anche il programma piloti di Cadillac, che include i piloti titolari Valtteri Bottas e Sergio Pérez, il pilota di riserva Zhou Guanyu e il collaudatore Colton Herta."

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

