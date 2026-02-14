Cos'è la modalità curva e perché Lewis Hamilton e gli altri piloti ODIANO le regole del 2026?
I nuovi regolamenti per la stagione 2026 portano con sé una serie di nuovi concetti che piloti come Fernando Alonso, tra gli altri, hanno apertamente criticato. Uno di questi è il cosiddetto "cornering mode", che abbiamo il piacere di illustrare oggi.
Dal 2026 in poi, per la prima volta, le monoposto di F1 saranno dotate di aerodinamica attiva, consentendo ai piloti di decidere in quali sezioni del circuito utilizzare sia l'ala anteriore che quella posteriore. Esistono due termini che si riferiscono al cambio manuale delle modalità in pista.
Da un lato, c'è la modalità rettilineo, in cui le ali si aprono con un angolo ridotto per ridurre la resistenza aerodinamica. Dall'altro, c'è la tanto discussa "modalità curva". Quando sono state annunciate le nuove regole, la "modalità curva" è stata inizialmente presentata come "modalità Y". Quindi, se mai sentirete questo termine, ricordate che si riferiscono allo stesso sistema.
I piloti potranno passare manualmente dalla modalità rettilineo alla modalità curva durante la gara. Dopo aver dispiegato le ali sui rettilinei per ridurre la resistenza aerodinamica, i team potranno scegliere di modificarne la configurazione prima di entrare in curva, regolando le ali per ripristinare il carico aerodinamico necessario. In condizioni di pista bagnata o scivolosa, le impostazioni aerodinamiche attive possono essere modificate per garantire la sicurezza.
In questi casi, invece di consentire l'apertura di entrambi i flap, ne sarà operativo solo uno. Questa misura mira a impedire un'eccessiva riduzione della resistenza aerodinamica, che potrebbe portare a una significativa perdita di deportanza e a problemi di maneggevolezza in condizioni avverse.
Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?
L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.
Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.
Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.
GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.
|Costruttore di motori
|Team
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
