Cos'è la modalità sorpasso? La NUOVA arma di Lewis Hamilton nel 2026
Nel 2026, i nuovi regolamenti di Formula 1 introdurranno termini insoliti e questa volta ci concentreremo sull'innovativa "modalità sorpasso", la nuova arma a disposizione di Fernando Alonso e degli altri piloti in griglia.
Per la prima volta, le monoposto potranno regolare sia l'ala anteriore che quella posteriore in determinate sezioni del tracciato grazie all'aerodinamica attiva. In precedenza, le monoposto erano dotate di un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS) che, con la semplice pressione di un pulsante, apriva un flap sull'ala posteriore per ridurre la resistenza in aree specifiche.
Tuttavia, per il 2026, il DRS è stato eliminato e sostituito dall'aerodinamica attiva, che prevede due modalità: "modalità rettilineo" e "modalità curva". Per evitare confusione, questo articolo si concentrerà su ciò che è necessario sapere sulla "modalità sorpasso".
Precedentemente nota come "modalità X", la nuova "modalità sorpasso" è esattamente ciò che suggerisce il nome. Ogni circuito avrà aree specifiche sui rettilinei in cui questa modalità può essere attivata. A differenza del DRS, che funzionava solo in aree limitate, ora i piloti potranno passare manualmente dalla modalità rettilineo a quella curva, con la prima disponibile su più tratti del rettilineo.
Quando la modalità rettilineo è attivata, entrambi gli alettoni si regolano a un angolo inferiore per ridurre la resistenza aerodinamica e consentire velocità più elevate. Quando il pilota si avvicina a una curva per frenare, l'auto torna in modalità curva, recuperando un elevato livello di deportanza.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
