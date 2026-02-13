Nuova polemica? Il rivale della Ferrari svela una parte che NESSUN ALTRO HA

Durante la giornata di apertura dei test in Bahrain, l'imponente alettone posteriore dell'Alpine è stato messo in mostra. Il team ha optato per una soluzione radicalmente diversa da quella dei rivali, il che potrebbe comportare una leggera perdita di efficienza aerodinamica.

A partire da questa stagione, l'aerodinamica attiva giocherà un ruolo fondamentale in Formula 1. I piloti potranno scegliere tra due modalità che modificano la posizione dell'ala anteriore e posteriore, consentendo loro di raggiungere una velocità massima ottimale sui rettilinei mantenendo l'aderenza necessaria in curva.

Durante i test di Barcellona, ​​si è parlato a lungo dei segreti dei team, ma in Bahrain tutto è stato messo in mostra. In questo caso, l'alettone posteriore dell'Alpine salta subito all'occhio. Il suo sistema di aggancio per l'apertura dell'ala rompe con le convenzioni e si differenzia significativamente da quello dei concorrenti. Si dice anche che Audi avrà un design simile, sebbene non sia ancora stato visto in Bahrain.

Invece di ruotare verso l'alto come la maggior parte dei team, il flap di Alpine ruota verso il basso. Che sia Enstone...?

pic.twitter.com/6nO3EflISx

Correlato: SCANDALO: Carlos Sainz e la Williams CONTATTINO la Ferrari

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato