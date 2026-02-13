SCANDALO: Carlos Sainz e la Williams CONTATTINO la Ferrari

James Vowles ha criticato duramente i team rivali, tra cui la Ferrari, che si lamentano del nuovo propulsore Mercedes che utilizzerà Carlos Sainz.

Secondo il team principal della Williams, il motore è conforme a tutti i regolamenti ed è ingiusto che i concorrenti cerchino di compensarne i difetti modificando le regole.

Il team principal ha difeso l'importanza di mantenere una competizione leale, come ha dichiarato a Motorsport.com: "Sono convinto che il propulsore che utilizziamo sia pienamente conforme al regolamento. Non è qualcosa che si ottiene in un mese, ma ci vogliono anni di lavoro per raggiungere quel livello.

"È comprensibile che i nostri rivali si sentano frustrati, poiché non hanno ottenuto ciò che ha ottenuto la Mercedes, ma dobbiamo procedere con cautela." "Al momento, nessuno può dire quale sia il motore migliore, poiché ci stiamo concentrando su un solo dettaglio", ha concluso Vowles.

Questa controversia ha acceso le tensioni nel paddock in vista della nuova era della Formula 1. Il cuore del conflitto risiede nelle specifiche tecniche dei motori che saranno utilizzati da quest'anno in poi.

Sebbene il regolamento stabilisca un rapporto di compressione massimo di 16:1, si sospetta che la Mercedes abbia trovato un modo per aumentarlo a 18:1 durante la gara, sfruttando la dilatazione termica di alcuni componenti per ottenere più potenza rispetto ai rivali.

Vowles ha sottolineato che il motorsport deve rimanere Una meritocrazia in cui l'innovazione tecnica viene premiata. Durante il Gran Premio del Bahrein, ha avvertito che la Formula 1 non dovrebbe evolversi in un campionato basato sul Balance of Performance, un metodo utilizzato principalmente nelle categorie GT3 per livellare artificialmente le prestazioni.

Correlato: Il messaggio della Mercedes che dovrebbe preoccupare Kimi Antonelli

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato