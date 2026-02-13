Il messaggio della Mercedes che dovrebbe preoccupare Kimi Antonelli

Nonostante il motore Mercedes abbia brillato a Barcellona, ​​il team principal Toto Wolff non è soddisfatto della situazione attuale in Bahrain e, secondo l'austriaco, la Red Bull Racing sta suscitando notevole entusiasmo.

La seconda fase dei test è già in corso in Bahrain. La sessione mattutina si è conclusa con Max Verstappen che ha stabilito il miglior tempo sul Circuito Internazionale del Bahrain. Sebbene questo dato sia ancora relativamente irrilevante in questa fase, l'olandese ha completato 65 giri, mentre Carlos Sainz era in testa alla classifica dei tempi in precedenza con 77 giri.

I team in Bahrain continuano a sviluppare i loro programmi senza intoppi. Wolff ha spiegato a Motorsport.com che, soprattutto, la Red Bull Racing sembra davvero forte: "Mi aspettavo prestazioni peggiori, visto che hanno fatto in modo impeccabile. La vettura e il motore sono diventati il ​​punto di riferimento e, con Max al volante, la combinazione è imbattibile".

Secondo Wolff, anche il motore Red Bull-Ford si distingue: "Sono in grado di erogare molta più potenza sui rettilinei rispetto agli altri. Dopo diversi giri consecutivi... direi che, viste le condizioni odierne, nel loro primo giorno ufficiale di test, hanno alzato l'asticella".

I commenti di Wolff giungono in un momento in cui il propulsore tedesco è al centro del dibattito nel paddock. Audi, Ferrari e Honda non sono soddisfatte dell'ingegnoso sistema della Mercedes per aumentare il rapporto di compressione durante la gara. Questo consente al propulsore tedesco di avere più potenza e di funzionare in modo più efficiente.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

