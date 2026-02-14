Lewis Hamilton, George Russell e TUTTE le mogli e le fidanzate della griglia di F1

La Formula 1 è uno degli sport più scintillanti al mondo. Durante una stagione intensa, i piloti girano il pianeta e si godono uno stile di vita pieno di lussi. Tuttavia, quella fama e notorietà sembrano favorire solo chi è single, perché l’attenzione di migliaia di fan può complicare la vita sentimentale.

Molti si chiedono chi si sia lasciato trasportare dal romanticismo e chi sia ancora alla ricerca del grande amore sulla griglia della F1 2025. L’interesse per le partner dei piloti è in aumento, soprattutto da quando serie come Drive to Survive hanno mostrato un altro lato della vita dietro le quinte. La fama va oltre la pista e i piloti spesso condividono su Instagram scorci di un’esistenza da star del cinema.

Lewis Hamilton ha una fidanzata?

La presenza di Lewis Hamilton è diventata leggendaria, dentro e fuori dal mondo dell’automobilismo. In passato è stato associato a celebrità di alto profilo come Rita Ora, Nicki Minaj e Rihanna, oltre a modelle come Barbara Palvin, Gigi Hadid, Winnie Harlow e Sofia Richie. La sua relazione più nota è stata con la cantante Nicole Scherzinger, con cui ha avuto un rapporto a fasi alterne tra il 2007 e il 2015.

In un’intervista all’inizio del 2021, Hamilton ha confessato di avere una vita sentimentale praticamente inesistente, perché la sua priorità assoluta è la competizione. Tuttavia, i suoi interessi si sono estesi anche ad altri ambiti, come la cura della propria impronta di carbonio e la partecipazione all’acquisizione di una franchigia NFL.

I rumors, però, non si sono mai fermati: si è parlato della sua vicinanza a Shakira, dell’attrice Eiza González, della tennista Jenny Stray Spetalen e, più recentemente, di Sofia Vergara.

Secondo alcune indiscrezioni del gennaio 2025, Hamilton e l’attrice di Modern Family avrebbero pranzato insieme a New York per celebrare il 40º compleanno del pilota, anche se entrambi hanno sostenuto che si trattasse solo di un’amicizia.

Con il passaggio alla Ferrari, la concentrazione di Hamilton sembra ora rivolta a conquistare nuovi successi in pista. Nel 2026, in eventi come il SuperBowl, si è potuto vedere Lewis Hamilton in compagnia di Kim Kardashian; tuttavia, non c’è nulla di confermato o ufficiale da nessuna delle due parti.

Charles Leclerc si fidanza

La novità più importante dello scorso anno è che la stella della Ferrari, Charles Leclerc, si è ufficialmente fidanzato. Il pilota monegasco di 28 anni ha chiesto la mano alla giovane studentessa d’arte francese Alexandra Saint Mleux, 22 anni, con la simpatica complicità del suo cane Leo, che indossava un collare con la scritta “Papà vuole sposarti”.

Charles ha confermato questo momento emozionante attraverso i suoi social. Solo pochi giorni prima, in un’intervista, il pilota aveva già parlato dei suoi piani di formare una famiglia, senza smettere di inseguire quel tanto desiderato titolo Piloti a Maranello.

La fidanzata di Max Verstappen

Dopo la rottura nel 2020 con la studentessa tedesca Dilara Sanik, Verstappen ha tenuto la sua vita privata sotto chiave. Tuttavia, oggi si conferma che il pilota olandese è il compagno della modella brasiliana Kelly Piquet.

Figlia del tre volte campione del mondo Nelson Piquet, Kelly era stata in precedenza legata anche a un altro pilota di F1, Daniil Kvyat. La relazione tra Max e Kelly è diventata ancora più evidente a San Valentino 2023, quando hanno posato insieme nella loro città natale, Monaco.

Di recente, la coppia ha suggellato il proprio amore con l’arrivo della loro prima figlia, Lily Verstappen-Piquet, nata poco prima del Gran Premio di Miami del 2025. Va ricordato che Kelly è già madre di Penelope, nata da una precedente relazione con un altro membro della squadra Red Bull.

Fernando Alonso: è già papà

Fernando Alonso e la sua compagna del piccolo schermo, l’austriaca Andrea Schlager, hanno annunciato all’inizio di aprile 2023 la fine della loro breve storia, dopo quasi un anno insieme. Il pilota spagnolo era già stato sposato con la cantante Raquel del Rosario (2006-2011) e in seguito è stato associato alla modella e conduttrice italiana Linda Morselli.

Ad aprile 2023, Alonso ha fatto scalpore quando è stato collegato sentimentalmente alla superstar pop Taylor Swift. Il pilota non ha fatto altro che alimentare le voci con un divertente video su TikTok intitolato “race week era”, in cui, alzando lo sguardo dal telefono, fa l’occhiolino a ritmo di una delle canzoni della cantante.

Tuttavia, nel giugno 2025 hanno iniziato a circolare rumors su un possibile nuovo flirt con Melissa Jiminez, giornalista di DAZN e anche figlia del capomeccanico della MotoGP, Antonio Jiménez.

Qualche settimana fa è arrivata un’ulteriore voce che addirittura confermava che la compagna di Alonso sarebbe incinta di un figlio suo. Un tema a cui lo stesso pilota ha già fatto riferimento in alcune interviste.

Lando Norris e la sua compagna ora sono ufficiali

Il pilota venticinquenne della McLaren ha consolidato la sua relazione sentimentale con Margarida Corceiro, conosciuta tra gli amici come Magui. Dopo molte indiscrezioni all’inizio del 2025, la coppia è stata confermata quando, nella copertura televisiva del Gran Premio di Monaco, lei è stata indicata come la sua accompagnatrice.

Magui è diventata una presenza abituale nei circuiti internazionali. Ricordiamo che nel 2022 Norris aveva sorpreso i social annunciando la relazione con la modella portoghese Luisinha Oliveira, dalla quale in seguito si è separato in modo amichevole dopo vari fraintendimenti.

Oscar Piastri ha una fidanzata?

Il promettente pilota australiano della McLaren, Oscar Piastri, ha recentemente firmato un nuovo contratto pluriennale che lo lega alla scuderia almeno fino al 2028. Fuori dalla pista, il giovane ha una relazione stabile con Lily Zneimer, con cui ha condiviso momenti romantici sui social, arrivando persino a pubblicare una foto insieme a Wimbledon.

La discrezione è stata fondamentale nella sua vita privata, ma i fan possono intuire che il legame sia genuino e duraturo.

F1P4 -> SW19 🍓🎾 Awesome day at Wimbledon pic.twitter.com/NtsEaC2lMK — Oscar Piastri (@OscarPiastri) 12 de julio de 2023

La fidanzata di Valtteri Bottas

Per quasi un decennio, Bottas è stato legato sentimentalmente alla nuotatrice olimpica Emilia Pikkarainen, con cui si è sposato nell’agosto 2016 a Helsinki. Nel gennaio 2020, il pilota ha ammesso sui social che il suo matrimonio era giunto al termine.

Oggi Bottas ha trovato l’amore nella stella del ciclismo australiana Tiffany Cromwell, che è stata protagonista di un’immagine controversa del pilota nel maggio 2022. Si prevede che entrambi tornino a distinguersi in F1 a partire dal 2026, quando Bottas rientrerà in griglia a tempo pieno con Cadillac.

La moglie di Sergio Pérez

Checo è stato insieme a Carola Martínez dal 2011. La coppia si è sposata nel 2018, dopo aver accolto la nascita del loro figlio Sergio Jr. In seguito, alla famiglia si sono aggiunti anche una figlia, Carlota, e un secondo figlio, Emilio.

Anche se Pérez preferisce mantenere la sua vita personale privata, Carola condivide spesso dolci immagini di famiglia su Instagram, mostrando un’unione che è durata nel corso degli anni.

La fidanzata di Lance Stroll

Lance Stroll, oltre a costruirsi una carriera promettente in F1, può contare sulla fortuna di suo padre, il che lo rende uno scapolo molto ambito. Il giovane ha avuto diverse relazioni, tra cui con la designer e conduttrice Kimberley Garner, e successivamente con la modella e musicista italiana Sara Pagliaroli.

Più recentemente, è stato visto spesso nel paddock insieme a Marilou Belanger, anche se dopo aver cancellato le foto sui social entrambi hanno confermato la separazione. Nell’estate 2025, è stato associato alla modella israeliana Yael Shelbia, con la quale è stato visto godersi una vacanza insieme.

La fidanzata di Pierre Gasly

Il pilota dell’Alpine ha trovato l’amore nella modella portoghese Francisca (Kika) Cerqueira Gomes. La coppia, oltre a condividere la quotidianità, si prende cura di un adorabile cane chiamato Simba.

In passato, Pierre è stato associato all’ingegnera aerospaziale italiana Caterina Masetti Zannini nel 2018, e più avanti anche alla modella ucraina e influencer Katerina Berezhna.

La fidanzata di George Russell

Il giovane pilota della Mercedes sta frequentando Carmen Montero Mundt, che lavora per una società di investimenti a Londra. Questa storia si aggiunge alle relazioni passate del pilota, che includevano un flirt con Seychelle De Vries, sorella dell’ex pilota Nyck de Vries di AlphaTauri.

La fidanzata di Kimi Antonelli

Il sostituto di Hamilton in Mercedes, Kimi Antonelli, appena diciannovenne, ha già al suo fianco Eliska Babickova, anch’essa pilota di karting e vincitrice del campionato italiano della categoria OK nel 2023.

La giovane coppia ha celebrato il primo anniversario insieme con un post su Instagram il 14 ottobre 2024, lasciando intendere un romance in crescita.

La fidanzata di Carlos Sainz

Attualmente, Carlos Sainz ha trovato l’amore accanto alla modella scozzese Rebecca Donaldson. Il pilota della Ferrari in precedenza era stato legato sentimentalmente a Isabel Hernaez, che oggi lavora come specialista in relazioni pubbliche, ma la relazione si è conclusa nel 2023.

Isabel ha commentato la rottura tramite Hola Magazine, affrontandola con maturità e augurando il meglio a Sainz.

Carlos Sainz is now dating Rebecca Donaldson

La fidanzata di Gabriel Bortoleto

L’attuale campione di F2 e nuovo membro della Sauber, Gabriel Bortoleto, ha trovato l’amore in Isabella Bernardini. La brasiliana, che mantiene un profilo discreto, è stata vista nel garage della Sauber insieme alla famiglia di Bortoleto durante il weekend del Gran Premio d’Australia.

Secondo quanto si dice, la coppia ha iniziato la relazione durante l’adolescenza e attualmente Isabella studia Informatica a Eindhoven.

La fidanzata di Alex Albon

Il pilota della Williams, Alex Albon, condivide la sua vita con la golfista professionista Lily Muni, con cui sta insieme dal 2019. Lily compete nel LPGA Tour negli Stati Uniti e, insieme, hanno saputo gestire la fama e le sfide che accompagnano la vita di un atleta d’élite.

La moglie di Nico Hulkenberg?

Il veterano della Sauber ha sposato la designer e modella lituana Egle Ruskyte nel 2021, con una cerimonia civile, per poi celebrare un matrimonio religioso a Maiorca nel 2022. La coppia ha già accolto la loro prima figlia, Noemi Sky, nel 2021, consolidando un’unione che unisce moda e velocità.

La fidanzata di Ollie Bearman

Il giovane britannico Ollie Bearman è stato al centro di polemiche nel 2024, quando è stato coinvolto in quello che è stato definito un “triangolo amoroso”. In vista della sua prima stagione completa in F1 nel 2025, si riporta che stia frequentando Alicia Torriani, che vive a Monaco e lavora come Account Manager presso l’agenzia sportiva All TIME, guidata da Lorenzo, fratello di Charles Leclerc.

La moglie di Toto Wolff

Il gigante austriaco e team principal della Mercedes è altrettanto famoso per la sua vita sentimentale. Toto Wolff ha sposato nel 2011 Susie Wolff, ex pilota collaudatrice della Williams, e insieme hanno un figlio. Susie, da parte sua, guida la serie di corse femminili F1 Academy. Inoltre, Wolff è padre di due figli avuti da una relazione precedente.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

