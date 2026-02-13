Hamilton e Verstappen uniscono le forze contro un nemico inaspettato

Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno unito le forze contro un nemico comune per la F1 2026.

Hamilton ha dichiarato alla stampa che i nuovi regolamenti rendono la F1 una competizione "eccessivamente complessa", affermando: "Nessun tifoso lo capirà. L'altro giorno ho partecipato a una riunione in cui mi hanno spiegato ogni dettaglio. Onestamente, sembra che ci voglia una laurea per comprenderlo appieno".

Da parte sua, Max Verstappen ha dichiarato: "Non sembra la F1; è più come la Formula E sotto steroidi. Da pilota puro, mi piace guidare a tutto gas, e al momento non è possibile. Quello che fai come pilota ha un impatto enorme sui livelli di energia, e per me questa non è la F1".

Correlato: SCANDALO: Carlos Sainz e la Williams CONTATTINO la Ferrari

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato