ULTIMA ORA: La Ferrari potrebbe subire una GRAVE PERDITA

Sebbene siano partner solo da pochi mesi, Cadillac ha già annunciato la data prevista per la separazione da Ferrari e da Sergio Pérez.

Secondo informazioni pubblicate dal giornalista Daniel Moxon, il team americano è sulla buona strada per costruire la propria power unit e smettere di utilizzare quella della Ferrari.

Ecco cosa hanno riportato: "Dan Towriss ha appena detto ai giornalisti in una conferenza stampa che il progetto del motore Cadillac F1 è 'in anticipo sui tempi', confermando che il piano prevede che la power unit Cadillac sia pronta per le gare nel 2029", ha dichiarato.

Ricordiamo che Cadillac, insieme ad Haas, sono due team a cui la Ferrari fornirà motori, almeno durante la prossima stagione della massima categoria.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

