La Red Bull potrebbe SALVARE la STAGIONE della Ferrari!

La stagione della Ferrari potrebbe essere salvata grazie a una controversa decisione della Red Bull contro la Mercedes.

La Red Bull Ford sembra destinata a svolgere un ruolo decisivo nel controverso trucco del motore che la Mercedes ha utilizzato nel propulsore che il pilota argentino utilizzerà nel 2026.

Finora, la squadra austriaca era rimasta ai margini, ma secondo Autoracer, ha recentemente iniziato a essere coinvolta più attivamente nella controversia.

Questa settimana, Auto Motor und Sport ha riferito che la Red Bull potrebbe avere difficoltà a implementare il trucco, al punto che la squadra austriaca potrebbe aver già abbandonato i suoi tentativi. La giornalista di F1 Julianne Cerasoli ha commentato che sono stati gli specialisti della Red Bull Powertrains ad avvisare per primi le autorità dell'innovazione.

Solo quando non riuscirono a replicarlo, la concorrenza ne fu informata, facendo sì che la notizia si diffondesse rapidamente. Questo spiegherebbe il cambio di posizione della Red Bull, che ora sembra allinearsi a coloro che mettono in dubbio il trucco impiegato dalla Mercedes.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

