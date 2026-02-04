Ferrari potrebbe subire un COLPO STORICO a causa della Mercedes

La Mercedes potrebbe strappare un record storico a Lewis Hamilton e alla Ferrari nella stagione 2026 di Formula 1.

La Scuderia di Maranello rischia di perdere il suo primato di motore con il maggior numero di vittorie nella storia della F1. I motori italiani vantano 249 vittorie nella loro storia.

Tuttavia, la Mercedes è al secondo posto, a sole 11 vittorie di distanza. Pertanto, se la squadra tedesca dovesse dominare il prossimo campionato, è molto probabile che possa raggiungere la Ferrari.

Vale la pena notare che Franco Colapinto e Alpine, tra gli altri team, utilizzeranno la power unit Mercedes e potrebbero aiutare le Frecce d'Argento a superare il record della Ferrari.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

