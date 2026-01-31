NOTIZIA BOMBA: Fernando Alonso ROVINEREBBE la storia di Lewis Hamilton in Ferrari

Fernando Alonso potrebbe essere la ragione per cui il periodo di Lewis Hamilton in Ferrari volge al termine.

Secondo il quotidiano tedesco Blick, la Ferrari ha puntato gli occhi su un nuovo talento per il 2027: Gabriel Bortoleto. Il pilota Audi, che ha debuttato in Formula 1 con un'ottima prestazione lo scorso anno, ha suscitato l'interesse del team italiano.

Le voci sul potenziale ingresso della Ferrari in Formula 1 sono alimentate dalle eccezionali prestazioni di Bortoleto nella sua prima stagione con la Sauber nel 2025. Il brasiliano ha sorpreso tutti ottenendo diversi piazzamenti a punti e dimostrando una grande velocità, che gli è valsa un meritato posto nella lista dei desideri degli italiani, come riportato da Blick.

Il veterano giornalista svizzero Roger Benoit di Blick afferma che Bortoleto è in cima alla lista dei favoriti della Ferrari per il 2027. Nel paddock, il brasiliano è visto come il logico successore qualora Hamilton decidesse di ritirarsi a fine stagione.

Vale la pena notare che il giovane brasiliano ha tra i suoi rappresentanti Fernando Alonso, quindi possiamo dire che il sudamericano ha imparato dal due volte campione.

Correlato: I tempi di Hamilton e Leclerc con Ferrari nei test di F1

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato