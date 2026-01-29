close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Rivale della Mercedes per il titolo; L'italiano dà la sua prima opinione

F1 Kimi Antonelli Oggi: Rivale della Mercedes per il titolo; L'italiano dà la sua prima opinione

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Mercoledì 28° Gennaio 2026 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: Il rivale della Mercedes per il titolo sarebbe a casa LEGGI DI PIÙ

Andrea Antonelli, F1: La Mercedes è la favorita quest'anno? L'italiano dà la sua prima opinione. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Mercedes e Red Bull sorprendono con un nuovo trucco sulla carrozzeria. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: George Russell rivela il fallimento delle trattative contrattuali con la Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Kimi Antonelli Oggi: Rivale della Mercedes per il titolo; L'italiano dà la sua prima opinione
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Rivale della Mercedes per il titolo; L'italiano dà la sua prima opinione

  • 1 ora fa
Hamilton Notizie Oggi: Previsioni preoccupanti sul FUTURO
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: Previsioni preoccupanti sul FUTURO

  • Ieri 23:30
Ferrari Notizie Oggi: terribili notizie; diffonde la crisi ad un altro team
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: terribili notizie; diffonde la crisi ad un altro team

  • Ieri 22:00
Hamilton mostra il suo italiano...ma nel PEGGIORE modo possibile
Ferrari

Hamilton mostra il suo italiano...ma nel PEGGIORE modo possibile

  • Ieri 19:00
Mercedes favorita indiscussa? Antonelli fa una previsione preoccupante
Mercedes

Mercedes favorita indiscussa? Antonelli fa una previsione preoccupante

  • Ieri 18:00
Il nuovo ingegnere di pista di Hamilton? L'ex stella della McLaren in Ferrari
Lewis Hamilton

Il nuovo ingegnere di pista di Hamilton? L'ex stella della McLaren in Ferrari

  • Ieri 17:00
Più notizie

Molto letto

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio
 F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

  • 21 gennaio
 Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test

Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test

  • 27 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play