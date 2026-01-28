Mercedes favorita indiscussa? Antonelli fa una previsione preoccupante
Mercedes favorita indiscussa? Antonelli fa una previsione preoccupante
Kimi Antonelli ha debuttato la nuova Mercedes W17, il monoposto con cui il team punta a competere per il titolo nella stagione 2026 di Formula 1.
Il giovane pilota italiano ha messo alla prova la vettura per la prima volta a Silverstone e, poco dopo, sul circuito di Barcellona, condividendo le sue prime impressioni su questa sofisticata macchina.
Dopo aver completato i giri iniziali sia a Silverstone – dove è stato il primo ad approdare in pista con 56 giri – che al Circuit de Barcelona-Catalunya, Antonelli si mostra ottimista e soddisfatto.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Gestión
Le nuove norme del 2026 segnano una svolta radicale, introducendo una ripartizione equa della potenza, divisa al 50/50 tra il motore a combustione e il sistema elettrico. Ciò comporta un notevole incremento della potenza elettrica, che passa da 120 kW a 350 kW, eliminando contestualmente il MGU-H. Antonelli commenta che l’unità di potenza "è decisamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso". Il pilota spiegare: "Richiede una gestione più accurata, ma resta completamente maneggevole grazie al lavoro eccezionale svolto dal team di ingegneri".
Anche la complessità delle nuove regolamentazioni si estende alla gestione in cockpit, dove sistemi innovativi come il "Manual Override Mode" per le manovre di sorpasso impongono un periodo di adattamento. "Ci vorrà del tempo per sperimentare tutte le opzioni, eseguire sorpassi e gestire l'override insieme ad altre funzioni", ammette Antonelli.
Questo percorso di apprendimento è fondamentale per sfruttare appieno sia l’aerodinamica attiva che i sistemi avanzati di gestione energetica. Insieme a George Russell, Antonelli forma il duo Mercedes per il 2026, e il pilota sottolinea l’impegno del team nell’ottimizzare la nuova unità di potenza: se le aspettative saranno confermate, la scuderia potrà presentare una vettura davvero impressionante, pur riconoscendo che la strada verso il successo è ancora lunga.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton mostra il suo italiano...ma nel PEGGIORE modo possibile
- 1 ora fa
Mercedes favorita indiscussa? Antonelli fa una previsione preoccupante
- 2 ore fa
Il nuovo ingegnere di pista di Hamilton? L'ex stella della McLaren in Ferrari
- 3 ore fa
Hamilton rivela come la Ferrari lo ha convinto a firmare con loro
- Oggi 16:00
Il rivale della Mercedes per il titolo sarebbe a casa
- Oggi 15:00
Altre terribili notizie per la Ferrari nel 2026
- Oggi 14:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità
- 21 gennaio