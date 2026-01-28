Mercedes favorita indiscussa? Antonelli fa una previsione preoccupante

Kimi Antonelli ha debuttato la nuova Mercedes W17, il monoposto con cui il team punta a competere per il titolo nella stagione 2026 di Formula 1.

Il giovane pilota italiano ha messo alla prova la vettura per la prima volta a Silverstone e, poco dopo, sul circuito di Barcellona, condividendo le sue prime impressioni su questa sofisticata macchina.

Dopo aver completato i giri iniziali sia a Silverstone – dove è stato il primo ad approdare in pista con 56 giri – che al Circuit de Barcelona-Catalunya, Antonelli si mostra ottimista e soddisfatto.

Le nuove norme del 2026 segnano una svolta radicale, introducendo una ripartizione equa della potenza, divisa al 50/50 tra il motore a combustione e il sistema elettrico. Ciò comporta un notevole incremento della potenza elettrica, che passa da 120 kW a 350 kW, eliminando contestualmente il MGU-H. Antonelli commenta che l’unità di potenza "è decisamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso". Il pilota spiegare: "Richiede una gestione più accurata, ma resta completamente maneggevole grazie al lavoro eccezionale svolto dal team di ingegneri".

Anche la complessità delle nuove regolamentazioni si estende alla gestione in cockpit, dove sistemi innovativi come il "Manual Override Mode" per le manovre di sorpasso impongono un periodo di adattamento. "Ci vorrà del tempo per sperimentare tutte le opzioni, eseguire sorpassi e gestire l'override insieme ad altre funzioni", ammette Antonelli.

Questo percorso di apprendimento è fondamentale per sfruttare appieno sia l’aerodinamica attiva che i sistemi avanzati di gestione energetica. Insieme a George Russell, Antonelli forma il duo Mercedes per il 2026, e il pilota sottolinea l’impegno del team nell’ottimizzare la nuova unità di potenza: se le aspettative saranno confermate, la scuderia potrà presentare una vettura davvero impressionante, pur riconoscendo che la strada verso il successo è ancora lunga.

