Il rivale della Mercedes per il titolo sarebbe a casa

Hanno affermato che il motore Mercedes che Franco Colapinto utilizzerà all'Alpine nella stagione 2026 sarà in grado di lottare per il titolo.

Andrea Sillitti, giornalista, ha condiviso le sue previsioni per la prossima stagione su Sky Sports, inclusi i team o i piloti che potrebbero essere in lizza per il campionato.

Ecco cosa hanno detto: "Il primo giorno a Barcellona ha confermato l'Alpine come una delle potenziali sorprese della stagione. Potrebbe essere l'ultima vettura a lottare per il podio? Il salto di qualità sarebbe sensazionale, ma il team spera sicuramente di fare un grande salto rispetto allo scorso anno, quando si è classificato ultimo nella classifica costruttori, e presto dedicherà tutte le sue energie alla vettura del 2026.

"Il motore Mercedes, uno dei preferiti di Briatore, sembra una certezza, la A526 non sembra avere problemi di peso come altre vetture, e il terzo tempo di Colapinto nel primo giorno di shakedown è un altro indizio", hanno commentato.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

