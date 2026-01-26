Le trattative fallite della Mercedes che AIUTANO Antonelli
Le trattative fallite della Mercedes che AIUTANO Antonelli
Mercedes e la stella George Russell ha ammesso che, nell’ultima trattativa contrattuale, non è riuscito a ottenere tutto ciò che desiderava, aprendo così la possibilità a un ruolo più rilevante per Andrea Kimi Antonelli.
Il pilota britannico era tra i pochi in griglia a vedere il suo futuro incerto verso la metà del 2025, poiché le negoziazioni si protraevano mentre Toto Wolff continuava a mettere in luce il suo interesse per Max Verstappen.
Russell non ha firmato per la prossima stagione fino a metà ottobre e, in un’intervista ad AMuS, ha dichiarato di non essere riuscito a ottenere tutto ciò che richiedeva.
Il suo obiettivo, in particolare, era mettere le mani su una vettura di Formula 1 non per correre – dato che ogni pilota riceve un’auto al momento della firma del contratto per evitare di doverla assemblare sul circuito – ma da tenere in collezione in modo permanente.
Russell: il limite dei costi mi impedisce di collezionare vetture
Russell attribuisce l’impossibilità di acquisire una vettura per la sua collezione personale al vigente tetto dei costi in F1, poiché oggi le scuderie producono monoshell a un ritmo molto inferiore rispetto al passato. "Mi piacerebbe collezionare le mie vetture di Formula 1", ha dichiarato. "Ma a causa del tetto dei costi, produciamo solo tre o quattro monoshell all’anno. Vent’anni fa, quando erano ancora permesse prove illimitate, ogni team costruiva tra 15 e 20 telai che venivano regolarmente alternati."
Ha aggiunto: "Ho cercato di ottenere una vettura durante le ultime trattative contrattuali, ma purtroppo non ci sono riuscito." Pur riconoscendo le difficoltà, ha lasciato intravedere una speranza per il futuro: "Mi piacerebbe che le scuderie trovassero il modo di produrre monoshell non soggette al tetto di bilancio. Abbiamo a disposizione in abbondanza pezzi di ricambio per tutte le altre componenti. Ogni pilota ha a disposizione cinque motori all’anno e credo che Mercedes ne produca complessivamente 60 per stagione. Inoltre, disponiamo di numerosi aletttoni posteriori – per autovetture con carichi aerodinamici elevati, medi e bassi – insieme a un’ampia scorta di aletttoni anteriori e inferiori. Abbiamo almeno dieci set di tutte le altre parti, ma vengono realizzate solo tre o quattro monoshell. Forse dovrei discuterne con la FIA."
