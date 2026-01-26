close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Le trattative fallite della Mercedes che AIUTANO Antonelli

Le trattative fallite della Mercedes che AIUTANO Antonelli

Alessandro Lombardo
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Mercedes e la stella George Russell ha ammesso che, nell’ultima trattativa contrattuale, non è riuscito a ottenere tutto ciò che desiderava, aprendo così la possibilità a un ruolo più rilevante per Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota britannico era tra i pochi in griglia a vedere il suo futuro incerto verso la metà del 2025, poiché le negoziazioni si protraevano mentre Toto Wolff continuava a mettere in luce il suo interesse per Max Verstappen.

Russell non ha firmato per la prossima stagione fino a metà ottobre e, in un’intervista ad AMuS, ha dichiarato di non essere riuscito a ottenere tutto ciò che richiedeva.

Il suo obiettivo, in particolare, era mettere le mani su una vettura di Formula 1 non per correre – dato che ogni pilota riceve un’auto al momento della firma del contratto per evitare di doverla assemblare sul circuito – ma da tenere in collezione in modo permanente.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Russell: il limite dei costi mi impedisce di collezionare vetture

Russell attribuisce l’impossibilità di acquisire una vettura per la sua collezione personale al vigente tetto dei costi in F1, poiché oggi le scuderie producono monoshell a un ritmo molto inferiore rispetto al passato. "Mi piacerebbe collezionare le mie vetture di Formula 1", ha dichiarato. "Ma a causa del tetto dei costi, produciamo solo tre o quattro monoshell all’anno. Vent’anni fa, quando erano ancora permesse prove illimitate, ogni team costruiva tra 15 e 20 telai che venivano regolarmente alternati."

Ha aggiunto: "Ho cercato di ottenere una vettura durante le ultime trattative contrattuali, ma purtroppo non ci sono riuscito." Pur riconoscendo le difficoltà, ha lasciato intravedere una speranza per il futuro: "Mi piacerebbe che le scuderie trovassero il modo di produrre monoshell non soggette al tetto di bilancio. Abbiamo a disposizione in abbondanza pezzi di ricambio per tutte le altre componenti. Ogni pilota ha a disposizione cinque motori all’anno e credo che Mercedes ne produca complessivamente 60 per stagione. Inoltre, disponiamo di numerosi aletttoni posteriori – per autovetture con carichi aerodinamici elevati, medi e bassi – insieme a un’ampia scorta di aletttoni anteriori e inferiori. Abbiamo almeno dieci set di tutte le altre parti, ma vengono realizzate solo tre o quattro monoshell. Forse dovrei discuterne con la FIA."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione
Formula 1

Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione

  • 14 minuti fa
La Ferrari lancia un messaggio emozionante sul più grande cambiamento in F1 degli ultimi 25 anni
Ferrari

La Ferrari lancia un messaggio emozionante sul più grande cambiamento in F1 degli ultimi 25 anni

  • 1 ora fa
Hamilton presenta per la prima volta una NUOVA funzionalità di F1
Ferrari

Hamilton presenta per la prima volta una NUOVA funzionalità di F1

  • 2 ore fa
Le trattative fallite della Mercedes che AIUTANO Antonelli
Mercedes

Le trattative fallite della Mercedes che AIUTANO Antonelli

  • 3 ore fa
Alonso fa un passo avanti e chiude un accordo multimilionario con la Mercedes
Formula 1

Alonso fa un passo avanti e chiude un accordo multimilionario con la Mercedes

  • Oggi 12:00
Test F1 2026: il programma di Barcellona e come seguirli in TV
Test F1 2026

Test F1 2026: il programma di Barcellona e come seguirli in TV

  • Oggi 07:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play