Fernando Alonso AFFONDA LA FERRARI nella crisi del 2026

Aston Martin e Fernando Alonso infliggono un nuovo colpo alla Ferrari, in piena crisi per la Scuderia.

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui social, la scuderia del doppio campione del mondo ha annunciato di aver stretto un'importante alleanza con uno degli sponsor storici del team di Maranello.

Il comunicato spiega: "Il marchio premium di bevande energetiche funzionali CELSIUS ha sottoscritto una partnership globale esclusiva pluriennale con Aston Martin Aramco. Con questo accordo, CELSIUS diventa partner del Team di Formula 1 di Aston Martin Aramco e fornitore ufficiale di bevande energetiche."

Il nuovo accordo segna l'inizio di un entusiasmante capitolo per CELSIUS, che mira a sfruttare l'impulso della Formula 1 per rafforzare la sua presenza sul palcoscenico globale.

Collaborando con uno dei team più dinamici e ambiziosi dello sport, il marchio riafferma il suo impegno nel promuovere la crescita, ispirare i tifosi e stabilire nuovi standard di eccellenza a livello internazionale. In un momento di grande espansione, CELSIUS intende connettersi con una nuova generazione di appassionati, incoraggiando uno stile di vita attivo e sano.

Correlato: ALLERTA: SPAVENTO per la Ferrari nel primo test con il motore 2026

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato