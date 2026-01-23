ALLERTA: SPAVENTO per la Ferrari nel primo test con il motore 2026

Il Tifosi restano in allerta dopo il notevole spavento vissuto da Ferrari nella sua prima prova in pista con il motore che il pilota messicano utilizzerà dal 2026.

La scuderia ha infatti subito un imprevisto sul circuito privato di Fiorano durante il giro inaugurale. Lewis Hamilton ha debuttato con il nuovo SF-26, ma la mitica vettura scarlatta si è fermata in modo inaspettato a metà percorso.

Oggi la Scuderia ha svelato ufficialmente l’SF-26, la monoposto con cui ambisce a conquistare vittorie e il titolo mondiale nella prossima stagione. Charles Leclerc e Hamilton restano al comando dopo un anno deludente, in cui nemmeno un Gran Premio è andato a segno e il sette volte campione non è riuscito a salire sul podio nella Sprint in Cina.

Durante il test a Fiorano, toccò a Hamilton mettere alla prova il nuovo SF-26. Il pilota britannico ha completato la rettilinea principale, ma subito dopo il ponte la vettura si è fermata nei pressi dell’ingresso dei box, spegnendo rapidamente l’entusiasmo iniziale.

I tecnici Ferrari sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza il veicolo e riportarlo in garage. Le immagini dell’accaduto sono disponibili cliccando qui. Secondo Sky Italia, Hamilton si sarebbe fermato volontariamente per far registrare la massima distanza possibile durante il test.

Considerando che durante uno shakedown sono consentiti solo 15 chilometri e che il circuito di Fiorano misura 2.976 metri, il regolamento prevede un massimo di cinque giri. Resta da chiarire come verranno conteggiati ulteriori giri in caso di arresto deliberato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

