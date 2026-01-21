Antonelli Notizie Oggi: GRANDI NOTIZIE da Alpine; Rapporto PREOCCUPANTE
Antonelli Notizie Oggi: GRANDI NOTIZIE da Alpine; Rapporto PREOCCUPANTE
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 21° Gennaio 2026 in Formula 1.
Andrea Kimi Antonelli F1: La Mercedes vede John Owen lasciare la squadra in vista della nuova stagione di Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: Riceve GRANDI NOTIZIE da Alpine per il 2026. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: Rapporto PREOCCUPANTE sul motore Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: La nuova VITTORIA della Mercedes sull'Aston Martin. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Mercedes
Antonelli Notizie Oggi: GRANDI NOTIZIE da Alpine; Rapporto PREOCCUPANTE
- 17 minuti fa
Ferrari
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità
- 1 ora fa
Ferrari
CONFERMATO: Ferrari apporta MODIFICHE alla sua formazione di F1
- 2 ore fa
Mercedes
La nuova VITTORIA della Mercedes sull'Aston Martin
- 3 ore fa
Mercedes
ATTENZIONE Kimi Antonelli: rapporto PREOCCUPANTE sul motore Mercedes
- Oggi 19:00
Mercedes
Kimi Antonelli riceve GRANDI NOTIZIE da Alpine per il 2026
- Oggi 18:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio