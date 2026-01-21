close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Miami, 2025

Antonelli Notizie Oggi: GRANDI NOTIZIE da Alpine; Rapporto PREOCCUPANTE

Antonelli Notizie Oggi: GRANDI NOTIZIE da Alpine; Rapporto PREOCCUPANTE

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli, Mercedes, Miami, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 21° Gennaio 2026 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: La Mercedes vede John Owen lasciare la squadra in vista della nuova stagione di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Riceve GRANDI NOTIZIE da Alpine per il 2026. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Rapporto PREOCCUPANTE sul motore Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: La nuova VITTORIA della Mercedes sull'Aston Martin. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Antonelli Notizie Oggi: GRANDI NOTIZIE da Alpine; Rapporto PREOCCUPANTE
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: GRANDI NOTIZIE da Alpine; Rapporto PREOCCUPANTE

  • 17 minuti fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità
Ferrari

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

  • 1 ora fa
CONFERMATO: Ferrari apporta MODIFICHE alla sua formazione di F1
Ferrari

CONFERMATO: Ferrari apporta MODIFICHE alla sua formazione di F1

  • 2 ore fa
La nuova VITTORIA della Mercedes sull'Aston Martin
Mercedes

La nuova VITTORIA della Mercedes sull'Aston Martin

  • 3 ore fa
ATTENZIONE Kimi Antonelli: rapporto PREOCCUPANTE sul motore Mercedes
Mercedes

ATTENZIONE Kimi Antonelli: rapporto PREOCCUPANTE sul motore Mercedes

  • Oggi 19:00
Kimi Antonelli riceve GRANDI NOTIZIE da Alpine per il 2026
Mercedes

Kimi Antonelli riceve GRANDI NOTIZIE da Alpine per il 2026

  • Oggi 18:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play