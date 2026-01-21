Kimi Antonelli riceve GRANDI NOTIZIE da Alpine per il 2026
Kimi Antonelli riceve GRANDI NOTIZIE da Alpine per il 2026
Kimi Antonelli ha ricevuto grandi notizie da Alpine per la sua monoposto Mercedes di F1 2026.
Mercedes avrebbe messo mano al motore di Alpine e Franco Colapinto prima della pre-stagione di Formula 1. Secondo le informazioni rivelate da lesalpinistes.com, la scuderia francese sta completando i processi per il 2026.
"Alpine ha completato il primo avviamento statico dell'unità di potenza Mercedes nella sua sede di Enstone. Il test, supervisionato dagli ingegneri di Brixworth, ha confermato che i sistemi chiave (elettronica, gestione ibrida e raffreddamento) funzionavano come previsto.
"Nonostante il ritardo nell'avvio iniziale, il direttore di gara Dave Greenwood e il direttore sportivo Steve Nielsen hanno ribadito che il progetto è in linea con gli obiettivi interni.
“L'integrazione con Mercedes sta procedendo passo dopo passo, con un'attenzione costante all'affidabilità, all'efficienza di raffreddamento e alla completa sincronizzazione del sistema”, hanno rivelato.
Correlato: Kimi Antonelli è in pericolo? La Mercedes si sta muovendo per Max Verstappen
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
