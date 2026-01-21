Kimi Antonelli è in pericolo? La Mercedes si sta muovendo per Max Verstappen

Alcuni ritengono che Kimi Antonelli potrebbe essere in pericolo dopo che è stato riferito che Mercedes starebbe facendo delle mosse per Max Verstappen.

Il team tedesco sta cercando di posticipare l'inizio della Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), che si disputerà il 14 marzo, per assicurarsi la partecipazione di Max Verstappen, secondo quanto riportato da Motorsport-Total.

La gara inaugurale di questa serie di endurance in Germania coincide con il weekend del Gran Premio di Cina, mettendo a rischio la presenza del pilota olandese nella storica 24 Ore.

Con il suo recente passaggio alla Mercedes, Verstappen.com Racing spera di vedere Verstappen competere nella impegnativa 24 Ore. Per riuscirci, è indispensabile che il pilota partecipi all'apertura del campionato a marzo.

Si dice addirittura che la Red Bull Racing abbia già dato il suo consenso affinché l'olandese si unisca a questa storica competizione. Come condizione indispensabile, Verstappen deve essere presente all'inizio della stagione, che coincide con il weekend di gara in Cina.

Per questo motivo, il direttore della Mercedes-Benz, Ola Källenius, insieme al responsabile degli sport motoristici, Toto Wolff, avrebbero presentato una richiesta di rinvio all'organizzazione.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

