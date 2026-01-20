Ecco perché Antonelli sarà una PRIORITÀ in Mercedes rispetto a Verstappen

Andrea Kimi Antonelli potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo riguardo a Mercedes sul tema di Max Verstappen.

Nel 2025 sembrava che Verstappen e Mercedes fossero destinati a un legame indissolubile, almeno secondo le voci di corridoio. Per lungo tempo l’idea che il pilota olandese lasciasse la Red Bull per unirsi al rivale argentato appariva irrealizzabile. Tuttavia, Mike Hezemans non avrebbe mai immaginato che una svolta del genere potesse materializzarsi.

Nel corso dell’anno, le voci su un possibile trasferimento di Verstappen alla Mercedes hanno scosso il mondo della Formula 1, in vista della stagione 2026, caratterizzata da nuove normative.

Si raccontava infatti che il pilota, il suo staff dirigenziale e il capo della Mercedes, Toto Wolff, si fossero confrontati in colloqui che hanno sollevato grande clamore nel paddock, lasciando perplessi gli altri team. Nonostante tali speculazioni, Max ha più volte confermato la sua soddisfazione con la Red Bull, smentendo ogni ipotesi di cambio.

La storia dello yacht

Infine, il pilota ha chiarito che resterà in Red Bull anche per il 2026, ponendo così fine al dibattito. Persino Hezemans si è dissociato dai pettegolezzi scaturiti dall’apparizione concomitante di due yacht in Sardegna.

"In nessun modo. Conosco Toto, abbiamo corso insieme e lo capisco. È un uomo d’affari. Se avesse avuto l’auto più veloce, forse la situazione sarebbe stata diversa, ma Toto non è disposto a investire quanto la Red Bull. Preferisce infatti progettare una vettura così competitiva da escludere ogni alternativa per Max e spingerlo a lottare per il titolo. D’altronde, quegli incontri tra yacht sono solo parte del contesto: a quel livello, tutti frequentano gli stessi ristoranti e si conoscono, in un ambiente dove si scambiano opinioni in modo informale", ha spiegato.

Hezemans ha aggiunto: "Non è che, se domani Max parlasse con Vasseur, improvvisamente si unisse alla Ferrari. L’immagine di quegli yacht insieme non cambia nulla. Ho sempre sostenuto che quella non è un’opzione per lui."

Si potrebbe pensare che ciò significhi che Verstappen rimarrà per sempre in Red Bull, escludendo un eventuale passaggio alla Mercedes nel 2027. "Non lo escludo del tutto. Se domani la Mercedes dovesse tornare inarrestabile e la Red Bull scivolasse in fondo alla classifica, Max – estremamente competitivo – cercherebbe l’occasione che gli permetta di conquistare il campionato, sia in GT3 che sfruttando una possibile apertura per passare alla Mercedes", ha concluso Hezemans.

