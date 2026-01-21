close global

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Antonelli trascurato! La Mercedes licenzia uno dei suoi favoriti per la nuova F1

Antonelli trascurato! La Mercedes licenzia uno dei suoi favoriti per la nuova F1

Alessandro Lombardo
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

In mezzo al clamore degli altri team, Mercedes-AMG Petronas F1 ha annunciato un importante colpo al suo organico.

Il 20 gennaio 2026 la scuderia ha confermato che John Owen, direttore della progettazione delle vetture, lascerà il team entro la metà della stagione.

Membro della squadra dal 2007 e protagonista nella conquista di nove titoli costruttori, il 52enne ha deciso di prendersi una pausa dalla Formula 1. Owen rimarrà al servizio della Mercedes per garantire una transizione regolare al suo successore, per poi intraprendere un periodo di “gardening leave”, mentre il suo futuro rimane ancora incerto.

Il contributo di John Owen al successo della Mercedes

John Owen ha avviato la sua carriera all’interno della scuderia nel 2007, quando era ancora conosciuta come Honda Racing. Durante la trasformazione in Brawn GP ha ricoperto il ruolo di direttore dell’aerodinamica, contribuendo in maniera decisiva al titolo costruttori del 2009. Con l’ingresso in Mercedes-AMG F1 e la consolidazione del team dal 2010, ha scalato le posizioni fino a diventare Chief Designer e, nel 2023, direttore della progettazione delle vetture, partecipando allo sviluppo di 17 monoposto, culminando con la W17 per la stagione 2026.

Sotto la guida di Owen, la Mercedes ha dominato ottenendo otto titoli costruttori consecutivi tra il 2014 e il 2021, mentre tra il 2022 e il 2025 il team non ha aggiunto nuovi trionfi, con McLaren vincitrice del campionato costruttori del 2025. La posizione lasciata vacante verrà coperta internamente da Giacomo Tortora, attuale direttore dell’ingegneria, che assumerà il ruolo di direttore della progettazione delle vetture, riportando al direttore tecnico aggiunto Simone Resta. I render della W17 sono attesi per giovedì 22 gennaio 2026, mentre la presentazione ufficiale si terrà il 2 febbraio con la partecipazione di George Russell e Kimi Antonelli.

Dati rilevanti sulla carriera di John Owen in Mercedes
Aspetto Dettagli
Ingresso nel team 2007 (come Honda Racing)
Ruoli rilevanti Direttore dell’Aerodinamica (Brawn GP), Chief Designer (dal 2010), Direttore della Progettazione delle Vetture (dal 2023)
Campionati costruttori 9 (1 con Brawn GP, 8 con Mercedes)
Periodo di dominio 2014-2021 (8 titoli consecutivi)
Ultimo progetto W17 (stagione 2026)
Successore Giacomo Tortora (nuovo Direttore della Progettazione delle Vetture)

