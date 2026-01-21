Antonelli trascurato! La Mercedes licenzia uno dei suoi favoriti per la nuova F1
Antonelli trascurato! La Mercedes licenzia uno dei suoi favoriti per la nuova F1
In mezzo al clamore degli altri team, Mercedes-AMG Petronas F1 ha annunciato un importante colpo al suo organico.
Il 20 gennaio 2026 la scuderia ha confermato che John Owen, direttore della progettazione delle vetture, lascerà il team entro la metà della stagione.
Membro della squadra dal 2007 e protagonista nella conquista di nove titoli costruttori, il 52enne ha deciso di prendersi una pausa dalla Formula 1. Owen rimarrà al servizio della Mercedes per garantire una transizione regolare al suo successore, per poi intraprendere un periodo di “gardening leave”, mentre il suo futuro rimane ancora incerto.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Il contributo di John Owen al successo della Mercedes
John Owen ha avviato la sua carriera all’interno della scuderia nel 2007, quando era ancora conosciuta come Honda Racing. Durante la trasformazione in Brawn GP ha ricoperto il ruolo di direttore dell’aerodinamica, contribuendo in maniera decisiva al titolo costruttori del 2009. Con l’ingresso in Mercedes-AMG F1 e la consolidazione del team dal 2010, ha scalato le posizioni fino a diventare Chief Designer e, nel 2023, direttore della progettazione delle vetture, partecipando allo sviluppo di 17 monoposto, culminando con la W17 per la stagione 2026.
Sotto la guida di Owen, la Mercedes ha dominato ottenendo otto titoli costruttori consecutivi tra il 2014 e il 2021, mentre tra il 2022 e il 2025 il team non ha aggiunto nuovi trionfi, con McLaren vincitrice del campionato costruttori del 2025. La posizione lasciata vacante verrà coperta internamente da Giacomo Tortora, attuale direttore dell’ingegneria, che assumerà il ruolo di direttore della progettazione delle vetture, riportando al direttore tecnico aggiunto Simone Resta. I render della W17 sono attesi per giovedì 22 gennaio 2026, mentre la presentazione ufficiale si terrà il 2 febbraio con la partecipazione di George Russell e Kimi Antonelli.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Ferrari rivela la sua COLPA per la brutta stagione di Hamilton in F1 nel 2025
- 59 minuti fa
Antonelli trascurato! La Mercedes licenzia uno dei suoi favoriti per la nuova F1
- 1 ora fa
Ferrari Notizie Oggi: la decisione che preoccupa; Red Bull RIDICOLIZZA la Scuderia
- 3 ore fa
La Ferrari infligge l'umiliazione definitiva ad Hamilton
- 3 ore fa
Antonelli Notizie Oggi: Il peso della Mercedes; La minaccia di Max; Potrebbero salvare il loro futuro
- Oggi 11:00
Il movimento che potrebbe SALVARE il posto di Kimi Antonelli alla Mercedes
- Oggi 10:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio