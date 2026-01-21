La nuova VITTORIA della Mercedes sull'Aston Martin

Aston Martin ha deciso di non rinnovare il contratto con la Formula 1 per la fornitura di auto di sicurezza in vista del campionato 2026. Dal 2021, il marchio britannico condivideva questo compito con Mercedes, alternandosi ogni fine settimana di gara insieme al servizio di ambulanze.

Aston Martin forniva la sua iconica Vantage, successivamente migliorata nella Vantage S, mentre Mercedes forniva alla F1 la Mercedes AMG GT Black Series. Tuttavia, a partire dal 2026, solo Mercedes si occuperà di questo compito e Aston Martin si ritirerà da questo ruolo.

In un comunicato ufficiale è stato affermato: "L'accordo di Aston Martin con la Formula 1 per la fornitura delle auto di sicurezza e delle ambulanze ufficiali della FIA scadrà alla fine della stagione 2025.

Dopo aver rafforzato il ritorno del marchio in F1, siamo grati per la partnership e il successo ottenuto in questo ruolo così cruciale negli ultimi cinque anni". Sebbene non sia stato rivelato il motivo esatto di questa decisione, va ricordato che il contratto in vigore scadeva alla fine del 2025.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

