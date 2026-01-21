close global

Antonelli after taking P2 in Sprint at Interlagos

Antonelli Notizie Oggi: Il peso della Mercedes; La minaccia di Max; Potrebbero salvare il loro futuro

Antonelli Notizie Oggi: Il peso della Mercedes; La minaccia di Max; Potrebbero salvare il loro futuro

Gianluca Cosentino
Antonelli after taking P2 in Sprint at Interlagos

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 20° Gennaio 2026 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: È emerso che Toto Wolff non vuole pagare a Max Verstappen la stessa cifra che la Red Bull gli dà. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: la Mercedes si muove per Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Il movimento che potrebbe SALVARE il posto alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: la decisione che preoccupa; Red Bull RIDICOLIZZA la Scuderia
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: la decisione che preoccupa; Red Bull RIDICOLIZZA la Scuderia

  • 1 ora fa
La Ferrari infligge l'umiliazione definitiva ad Hamilton
Ferrari

La Ferrari infligge l'umiliazione definitiva ad Hamilton

  • 1 ora fa
Il movimento che potrebbe SALVARE il posto di Kimi Antonelli alla Mercedes
Mercedes

Il movimento che potrebbe SALVARE il posto di Kimi Antonelli alla Mercedes

  • 3 ore fa
SCANDALO: Red Bull RIDICOLIZZA la Ferrari sui social network
Ferrari

SCANDALO: Red Bull RIDICOLIZZA la Ferrari sui social network

  • 3 ore fa
Kimi Antonelli è in pericolo? La Mercedes si sta muovendo per Max Verstappen
Mercedes

Kimi Antonelli è in pericolo? La Mercedes si sta muovendo per Max Verstappen

  • Oggi 09:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio

