Il movimento che potrebbe SALVARE il posto di Kimi Antonelli alla Mercedes

Kimi Antonelli e il suo posto alla Mercedes potrebbero non essere più minacciati da Max Verstappen.

Le voci su Max Verstappen e Aston Martin, la squadra di Fernando Alonso, continuano a crescere nell'incertezza sul suo futuro.

Jock Clear ritiene che l'arrivo di Adrian Newey alla Aston Martin non sarà, di per sé, il fattore decisivo che spingerà Max Verstappen a lasciare la Red Bull Racing, anche se non può essere completamente escluso, secondo l'ex ingegnere delle prestazioni della Ferrari.

“Aston Martin ha ambizione, ma non credo che sia sufficiente che Max Verstappen si unisca a loro solo perché Adrian Newey è responsabile della progettazione della vettura”, commenta Clear a CasinoHawks.

“Nel corso degli anni, molti ingegneri e piloti hanno cambiato squadra, dimostrando che il successo dipende da una solida infrastruttura e da un solido supporto, e non solo da un singolo individuo”.

"Il tempo lo dirà. Forse il cambiamento dipenderà da una sola persona, e forse Adrian, entrando in Aston Martin, sarà quel fattore determinante. Oppure potrebbe essere necessaria la somma di diversi elementi, come l'ingresso di Max.

“Vedere Verstappen in Aston Martin sarebbe affascinante, ma per ora resta tutto da vedere. La situazione potrebbe cambiare radicalmente in un anno”, ha commentato.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

