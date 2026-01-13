close global

﻿
Leclerc and Hamilton

F1 Ferrari Oggi: Metterà all'asta la monoposto di Formula 1 di Michael Schumacher; Affrontano le preoccupazion

F1 Ferrari Oggi: Metterà all'asta la monoposto di Formula 1 di Michael Schumacher; Affrontano le preoccupazion

Alessandro Lombardo

Alessandro Lombardo
Leclerc and Hamilton

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 12° Gennaio 2026 in Formula 1.

F1: La Ferrari metterà all'asta la monoposto di Formula 1 di Michael Schumacher per 7,5 milioni di euro. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Sergio Pérez rivela che il suo passaggio alla Mercedes è stato ostacolato LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: il gesto della Mercedes dimostra che fa ancora parte della squadra. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: i cambiamenti della Ferrari per il 2026 affrontano le preoccupazioni. LEGGI DI PIÙ

