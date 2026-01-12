Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Il pilota di Cadillac in F1, Sergio Pérez, ha rivelato di aver potuto entrare a far parte della Mercedes se non fosse stato per il trasferimento di Lewis Hamilton, occasione che ha rovinato ogni possibilità.

Durante la sua lunga carriera in Formula 1, iniziata nel 2011 e protrattasi fino al 2024, il messicano ha dovuto fare i conti con critiche per prestazioni deludenti che lo hanno portato a essere messo da parte dalla Red Bull. Ora, in vista del suo ritorno sul circuito nel 2026 con il nuovo progetto Cadillac, dove condividerà la squadra con Valtteri Bottas, Pérez ha voluto ripercorrere i suoi umili esordi con Sauber nel 2011.

Appena raggiunti i primi successi con Sauber – che gli valsero tre podi nel 2012 – il pilota ha colto l’opportunità di passare alla McLaren, corridendo al fianco di Jenson Button. Questa scelta, nata proprio quando Hamilton aveva optato per la Mercedes, ha fatto emergere che anche la casa tedesca avrebbe potuto rappresentare un’ulteriore chance, vista la sua ottima forma in Sauber. Nel frattempo, la Mercedes si era affermata come squadra dominante, conquistando otto titoli consecutivi dei costruttori dal 2014 al 2021 grazie a significative modifiche regolamentari.

Durante il podcast Cracks, Pérez ha dichiarato: "Improvvisamente l’occasione si è presentata, qualcosa che non avrei mai immaginato. Ho sempre ritenuto che ci fossero due squadre per cui non avrei mai corso, McLaren e Red Bull, perché formano i propri piloti nelle accademie. Tuttavia, McLaren è apparsa sul mio radar". Ha aggiunto: "Con l’incertezza provocata dall’addio di Hamilton, se non avessi visto accettato il suo trasferimento alla Mercedes, anche io avrei potuto avere quella possibilità. McLaren mi ha offerto un contratto basato su grande fiducia, e io l’ho colto".

La etapa en McLaren de Pérez

Nonostante l’entusiasmo generato dai suoi successi iniziali, il periodo in McLaren non si è rivelato all’altezza delle aspettative. Nella stagione 2013 il pilota non è riuscito a scalare il podio, chiudendo al undicesimo posto nella classifica dei piloti. Questa situazione ha spinto la McLaren a puntare sul giovane Kevin Magnussen all’avvio dell’era ibrida, costringendo Pérez a cercare nuove opportunità in Force India.

Con Force India il pilota ha saputo consolidare la propria carriera, affrontando anche la trasformazione della squadra in Racing Point, dal 2014 al 2020. Dopo aver conquistato la sua prima vittoria in un Gran Premio nel 2020, la Red Bull lo ha ingaggiato per formare squadra insieme a Max Verstappen, arricchendo così il suo palmarès con ulteriori cinque successi in Formula 1.

