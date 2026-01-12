Lo vogliono indietro? Il gesto della Mercedes verso Hamilton dimostra che fa ancora parte della squadra

Mercedes F1 ha voluto rendere omaggio a Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ricordandolo sui social media e sottolineando come l'ex pilota rimanga sempre vivo nella memoria della scuderia.

Hamilton ha vestito la divisa Mercedes per ben 12 stagioni, dal 2013 al 2024, conquistando sei titoli mondiali e contribuendo a otto vittorie consecutive nel campionato costruttori tra il 2014 e il 2021. Dopo un periodo di risultati altalenanti, il britannico ha deciso di affrontare nuove sfide passando alla Ferrari per la stagione 2025, scelta che in Maranello non ha portato ai risultati sperati.

Nel corso del 2025, Hamilton, a 41 anni, ha faticato a risalire sul podio durante le gare con il nuovo team, concludendo al sesto posto nel campionato piloti e accumulando 86 punti in meno rispetto al compagno Charles Leclerc. Alcuni analisti hanno addirittura ipotizzato la possibile fine della sua carriera in Formula 1.

Tuttavia, Mercedes continua a dimostrare il proprio affetto, includendolo nella lista delle stelle della scuderia che festeggiano il compleanno a gennaio. Il 7 gennaio, dunque, Hamilton è stato celebrato in un post su Instagram, affiancato a figure attuali e a leggende come Michael Schumacher, che ha vissuto una significativa parentesi con la squadra prima del ritiro nel 2012.

Hamilton punta a un ritorno nel 2026

Dopo aver festeggiato il compleanno, il pilota britannico ha condiviso su Instagram un aggiornamento sul suo periodo di pausa invernale, rivelando come stia affrontando il 2026 giorno dopo giorno per ritrovare la forma migliore in pista. Nella sua dichiarazione,

Hamilton ha sottolineato l'importanza di staccare la spina per ricaricare le energie e ritrovare quella serenità interiore che, dopo un anno estenuante, risulta fondamentale. Ha inoltre evidenziato l’arrivo del “Anno del Cavallo” come un’occasione per abbandonare vecchi schemi e culti abitudinari, guardando al futuro con determinazione.

Con la speranza che le nuove norme del 2026 possano dare a Ferrari, oltre a colmare il divario con i rivali, la possibilità di far vivere al pilota una ventata di novità in pista, Hamilton si prepara a un ritorno carico di ambizione e voglia di riscossa.

