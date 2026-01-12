Lo vogliono indietro? Il gesto della Mercedes verso Hamilton dimostra che fa ancora parte della squadra
Lo vogliono indietro? Il gesto della Mercedes verso Hamilton dimostra che fa ancora parte della squadra
Mercedes F1 ha voluto rendere omaggio a Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ricordandolo sui social media e sottolineando come l'ex pilota rimanga sempre vivo nella memoria della scuderia.
Hamilton ha vestito la divisa Mercedes per ben 12 stagioni, dal 2013 al 2024, conquistando sei titoli mondiali e contribuendo a otto vittorie consecutive nel campionato costruttori tra il 2014 e il 2021. Dopo un periodo di risultati altalenanti, il britannico ha deciso di affrontare nuove sfide passando alla Ferrari per la stagione 2025, scelta che in Maranello non ha portato ai risultati sperati.
Nel corso del 2025, Hamilton, a 41 anni, ha faticato a risalire sul podio durante le gare con il nuovo team, concludendo al sesto posto nel campionato piloti e accumulando 86 punti in meno rispetto al compagno Charles Leclerc. Alcuni analisti hanno addirittura ipotizzato la possibile fine della sua carriera in Formula 1.
Tuttavia, Mercedes continua a dimostrare il proprio affetto, includendolo nella lista delle stelle della scuderia che festeggiano il compleanno a gennaio. Il 7 gennaio, dunque, Hamilton è stato celebrato in un post su Instagram, affiancato a figure attuali e a leggende come Michael Schumacher, che ha vissuto una significativa parentesi con la squadra prima del ritiro nel 2012.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Hamilton punta a un ritorno nel 2026
Dopo aver festeggiato il compleanno, il pilota britannico ha condiviso su Instagram un aggiornamento sul suo periodo di pausa invernale, rivelando come stia affrontando il 2026 giorno dopo giorno per ritrovare la forma migliore in pista. Nella sua dichiarazione,
Hamilton ha sottolineato l'importanza di staccare la spina per ricaricare le energie e ritrovare quella serenità interiore che, dopo un anno estenuante, risulta fondamentale. Ha inoltre evidenziato l’arrivo del “Anno del Cavallo” come un’occasione per abbandonare vecchi schemi e culti abitudinari, guardando al futuro con determinazione.
Con la speranza che le nuove norme del 2026 possano dare a Ferrari, oltre a colmare il divario con i rivali, la possibilità di far vivere al pilota una ventata di novità in pista, Hamilton si prepara a un ritorno carico di ambizione e voglia di riscossa.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La cifra MILIONARIA per cui la Ferrari venderà la monoposto di F1 di Schumacher
- 2 ore fa
La Ferrari apporta modifiche per accontentare Hamilton
- 2 ore fa
Il ritorno di Horner in F1 potrebbe essere bloccato dalla Mercedes
- 3 ore fa
Lo vogliono indietro? Il gesto della Mercedes verso Hamilton dimostra che fa ancora parte della squadra
- Oggi 13:00
Il momento folle di Russell che solleva Antonelli in Mercedes
- Oggi 12:00
F1 Ferrari Oggi: Carlos Sainz torna?; Charles Leclerc cambia dopo la notizia sorprendente
- Oggi 02:01
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Utilizzerà due auto DIVERSE nel 2026; Lewis Hamilton si trova ad affrontare un GRAVE problema
- 7 gennaio
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- 28 dicembre