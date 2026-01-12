La Ferrari apporta modifiche per accontentare Hamilton

Dettagli provenienti dall'Italia suggeriscono che le modifiche in corso sul nuovo monoplazza Ferrari del 2026 potrebbero rappresentare una svolta positiva per Lewis Hamilton.

Nonostante sia uno dei nomi più noti della Formula 1 e uno dei quattro campioni confermati per la stagione, il sette volte campione deve ancora risolvere alcune criticità in pista.

Nella sua stagione d'esordio in Scuderia, Hamilton ha conquistato il podio solo dopo la gara sprint del Gran Premio di Cina, mentre il compagno Charles Leclerc ha collezionato sette podi nel 2025.

Entrambi, tuttavia, hanno espresso forti critiche nei confronti del SF-25, nonostante il discreto risultato ottenuto dal vettore monégasque. I piloti hanno evidenziato problemi legati all'assistenza allo sterzo, difficoltà nell'adattarsi ai diversi livelli di aderenza e imperfezioni del telaio, tanto che Leclerc definì l’auto quasi "inconducibile" al Gran Premio d'Ungheria.

Il SF-26 sarà adatto a Hamilton?

A 41 anni, Hamilton è consapevole di avere poche stagioni per conquistare quell’ottavo titolo che ancora gli sfugge, e ripone grandi speranze nel nuovo monoplazza della Scuderia, presentato ufficialmente questa settimana come "SF-26". Le nuove regolamentazioni potrebbero giocare a suo favore, contribuendo a livellare il campo di gara, mentre rimane l'incognita su come Ferrari saprà posizionarsi in questo scenario rinnovato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il progetto 2026 di Ferrari punta a correggere le carenze emerse la stagione scorsa, tra cui la gestione subottimale dei pneumatici e la costante mancanza di grip in situazioni critiche. Un aspetto particolarmente favorevole per Hamilton è che il SF-26 è il primo aggiornamento su cui lavora insieme all'ex responsabile delle prestazioni Mercedes, Loic Serra, il cui contributo tecnico potrebbe rivelarsi decisivo nel rimettere in sesto la dinamica della vettura.

Si prevede che Ferrari riprogetterà completamente i sistemi di sospensione, passando da un modello pull rod a uno push rod su entrambe le vetture. L’obiettivo è offrire a Hamilton e Leclerc un’auto più stabile e prevedibile, capace di mantenere elevate prestazioni anche quando le condizioni di grip in pista subiscono variazioni.

