F1 Ferrari Oggi: Carlos Sainz torna?; Charles Leclerc cambia dopo la notizia sorprendente
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di domenico 11° Gennaio 2026 in Formula 1.
La famiglia della stella Ferrari F1, Charles Leclerc, sta per arricchirsi ulteriormente. Durante la pausa di Formula 1, il pilota monachesco ha ricevuto una notizia davvero speciale: nel 2026 diventerà zio. LEGGI DI PIÙ
La Formula 1 si prepara a una rivoluzione: a partire dalla stagione 2026 le monoposto utilizzeranno carburanti sostenibili, segnando un cambiamento che impone nuove sfide a tutti i fornitori. LEGGI DI PIÙ
Carlos Sainz torna alla Ferrari? l'ingaggio della Williams genera entusiasmo in Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Il controverso dirigente della Formula 1, Flavio Briatore, ha recentemente scosso il mondo del motorsport dichiarando che un pilota di tale calibro avrebbe dovuto vincere almeno otto titoli mondiali durante la sua carriera. Secondo Briatore, il nome che merita questo riconoscimento non è Lewis Hamilton, bensì Fernando Alonso. LEGGI DI PIÙ
