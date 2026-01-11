Briatore dà il verdetto FINALE tra Alonso e Hamilton

Il controverso dirigente della Formula 1, Flavio Briatore, ha recentemente scosso il mondo del motorsport dichiarando che un pilota di tale calibro avrebbe dovuto vincere almeno otto titoli mondiali durante la sua carriera. Secondo Briatore, il nome che merita questo riconoscimento non è Lewis Hamilton, bensì Fernando Alonso.

Attualmente, l’ex imprenditore italiano lavora come consulente esecutivo per Alpine, rappresentando il volto della storica scuderia di Enstone, alla quale ha contribuito durante l’era Renault, nonostante la sua esclusione prolungata dal campionato a seguito dello scandalo “Crashgate” del 2008. Un tribunale francese ha in seguito revocato il divieto, permettendogli così di fare ritorno nel paddock.

Il nome di Briatore rimane però indissolubilmente legato al controverso Gran Premio di Singapore 2008, quando lui e Pat Symonds dissero al pilota numero due, Nelson Piquet Jr., di mandare in scena un incidente deliberato per favorire il compagno di squadra Alonso.

Quella vittoria, seppur decisive per il pilota spagnolo, fu successivamente oscurata dalle accuse della FIA, che accusò Renault di aver manipolato il risultato. Nonostante ciò, Alonso continua a essere una presenza fissa in Formula 1, gareggiando da oltre quindici anni – ora con Aston Martin – anche se non è riuscito a riconfermare il successo dei titoli vinti nel 2005 e nel 2006 insieme a Briatore e Renault. La relazione tra Alonso e l’ex dirigente rimane forte, come testimoniato dalla recente intervista di Briatore al programma “Bravissimo” di DAZN.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Potrà Alonso aggiudicarsi altri titoli mondiali?

Briatore sostiene che il talento di Alonso avrebbe meritato ben sei o otto campionati, come evidenziato dalle dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport. "Un pilota del suo calibro avrebbe dovuto vincere sei o otto titoli, perché ha sempre fatto la differenza per la sua squadra", ha commentato Briatore, sottolineando al contempo i momenti indimenticabili della carriera del pilota: "Nella vita ci sono dieci o quindici momenti che rimangono per sempre. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Fernando."

Nonostante abbia conquistato due titoli, Alonso ha provato diverse strategie per tornare al vertice, anche dopo essere rientrato nel mondo della F1 nel 2021 con la nuova scuderia Alpine, uscendo dal pensionamento. Pur raggiungendo un podio, il pilota a 44 anni non è ancora riuscito a lottare seriamente per il campionato.

Il 2026 potrebbe rivelarsi così la migliore – e forse ultima – occasione perché Alonso risplenda nuovamente, grazie anche al debutto in una monoposto progettata da Adrian Newey. Con le innovazioni ingegneristiche di Newey e regolamenti più equilibrati, il 2026 potrebbe segnare il ritorno di un Alonso ancora competitivo, anche se molti osservatori ritengono che il vero rendimento in pista emergerà solo nella primavera del nuovo anno.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato