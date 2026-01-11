Torna alla Ferrari? La Williams firma il suo NUOVO Sainz

Il team Williams F1 ha annunciato l’arrivo di un giovane talento che si preannuncia come un vero gioiello per la sua accademia piloti. Kean Nakamura-Berta, campione del Campionato Italiano di F4, entra a far parte della squadra a soli 18 anni, dopo aver accumulato importanti successi nel karting e nelle categorie minori.

Il pilota, di origini giapponesi e slovacche, si è distinto sia nel Campionato Italiano di F4 sia nel Campionato E4 con Prema Racing nel 2025, aggiungendo al suo curriculum cinque titoli nel karting conquistati tra il 2019 e il 2022.

Grazie alla sua promettente carriera, Nakamura-Berta rappresenta un acquisto di lusso per la Williams, che richiama in parte l’ascesa fulminea della stella della F1 Kimi Antonelli. Mercedes ha affidato ad Antonelli la stagione da esordiente in F1 nel 2025, dopo che a soli 16 anni aveva trionfato nel Campionato Italiano di F4.

Il giovane gareggerà a partire dal 2026 sia nel Campionato Regionale di Formula del Medio Oriente sia nel Campionato Regionale Europeo, sempre sotto l’egida della Williams.

"Sono estremamente entusiasta di entrare a far parte dell’accademia piloti della Williams F1 quest’anno", ha dichiarato Nakamura-Berta subito dopo l’annuncio. "È una squadra dalla storia prestigiosa e dai successi immensi e sono fiero di farne parte. Correre nella Formula Regionale rappresenta una sfida che mi stimola particolarmente. Grazie a tutto il team Williams per la fiducia; non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo."

La Williams guarda al futuro

Senza ombra di dubbio, il team sta attraversando una fase di crescita. Dopo aver concluso quinto nel campionato costruttori nel 2025 e aver ottenuto due podi in Gran Premio grazie a Carlos Sainz, la Williams si conferma con una delle formazioni piloti più competitive sul grid. Sainz, 31 anni, corre fianco a fianco con Alex Albon, che ha chiuso ottavo nel campionato piloti, evidenziando come il team investa anche nel futuro alla ricerca di nuovi talenti.

Il direttore sportivo della Williams F1, Sven Smeets, ha commentato: "Siamo felici di accogliere Kean nella nostra accademia in questo momento così cruciale della sua carriera. Ha dimostrato di saper apprendere velocemente, adattarsi e, soprattutto, di vincere campionati. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco con lui quest’anno e seguiremo con grande attenzione ogni giro in pista."

