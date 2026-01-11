La famiglia di Leclerc cambia dopo la notizia SORPRENDENTE

La famiglia della stella Ferrari F1, Charles Leclerc, sta per arricchirsi ulteriormente. Durante la pausa di Formula 1, il pilota monachesco ha ricevuto una notizia davvero speciale: nel 2026 diventerà zio.

Suoi fratello, Lorenzo Tolotta-Leclerc, e sua moglie, la Dott.ssa Charlotte Tolotta-Leclerc, hanno annunciato sui social l’arrivo del loro primo figlio verso la fine dell’anno. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo, regalando a tutti un motivo in più per sorridere e confermando che grandi gioie stanno per arrivare nella famiglia Leclerc.

In un post condiviso su Instagram, la coppia ha mostrato immagini ricche di emozione e attesa, accompagnate da una toccante ecografia. La didascalia diceva: "Le nostre vite si riempiono di gioia. Un piccolo miracolo è in arrivo. Siamo grati per questo splendido dono e non vediamo l'ora di conoscerti, piccolino. — Mamma e papà."

I messaggi di congratulazioni non sono mancati: Alexandra Saint Mleux ha inviato cuori rossi ed emoji, mentre Rebecca Donaldson, collega di Carlos Sainz, ha espresso la sua felicità. Anche Charlotte ha condiviso la sua riconoscenza per l’affetto dimostrato.

Chi è la Dott.ssa Charlotte Tolotta-Leclerc?

La famiglia Leclerc si arricchisce ulteriormente dal matrimonio del fratello maggiore, Lorenzo Tolotta-Leclerc, con la Dott.ssa Charlotte Di Pietro, celebrato a giugno 2025 in Puglia, in presenza di tutta la famiglia. I due si erano conosciuti in modo speciale a Madrid, quando Lorenzo era in visita e Charlotte seguiva gli studi di odontoiatria.

Grazie a amici in comune, hanno saputo superare la distanza ritrovandosi ogni fine settimana, sia a Madrid, a Monaco o in altre romantiche città europee. In seguito, Charlotte si è trasferita a vivere a Monaco accanto a Lorenzo, segnando l’inizio di una storia d’amore intensa e appassionante.

La loro relazione ha raggiunto un ulteriore traguardo con una raffinata proposta al rinomato Hotel Splendido di Portofino, che ha portato al fidanzamento della coppia. Quest'anno si preannuncia particolarmente movimentato per i Leclerc: la dentista e imprenditrice festeggerà il primo anniversario di nozze nell’estate del 2026, anno in cui potrebbe anche accogliere il loro primogenito.

Inoltre, si ipotizza che Charles Leclerc e la sua compagna, Alexandra Saint Mleux, possano compiere il grande passo e sposarsi quest'anno, anche se la data ufficiale resta ancora da definire.

