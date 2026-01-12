F1 Oggi: Flavio Briatore dà il verdetto tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton; La Ferrari supera la Mercedes

GPFans ti porta le notizie più interessanti di domenico 11° Gennaio 2026 in Formula 1.

La Formula 1 si prepara a una rivoluzione: a partire dalla stagione 2026 le monoposto utilizzeranno carburanti sostenibili, segnando un cambiamento che impone nuove sfide a tutti i fornitori. LEGGI DI PIÙ

Il controverso dirigente della Formula 1, Flavio Briatore, ha recentemente scosso il mondo del motorsport dichiarando che un pilota di tale calibro avrebbe dovuto vincere almeno otto titoli mondiali durante la sua carriera. Secondo Briatore, il nome che merita questo riconoscimento non è Lewis Hamilton, bensì Fernando Alonso. LEGGI DI PIÙ

Max Verstappen ha dichiarato in un'intervista alla BBC di aver avuto contatti con la Mercedes per valutare un possibile trasferimento. Il pilota olandese ha però precisato che il dialogo è sempre stato cordiale e trasparente, senza che siano stati definiti piani concreti. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha vissuto una stagione d’esordio in Formula 1 con Mercedes nel 2025, raccontando con sincerità le sue esperienze sul circuito. LEGGI DI PIÙ

