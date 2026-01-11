Ti unisci ad Antonelli? Verstappen DEFINISCE il suo futuro con la Mercedes
Max Verstappen ha dichiarato in un'intervista alla BBC di aver avuto contatti con la Mercedes per valutare un possibile trasferimento. Il pilota olandese ha però precisato che il dialogo è sempre stato cordiale e trasparente, senza che siano stati definiti piani concreti.
La notizia di un possibile cambio verso la scuderia tedesca ha preso piede quando George Russell ha affermato, poco prima del Gran Premio britannico, che il pilota della Red Bull era in trattativa con il team.
È interessante ricordare che Toto Wolff, capo della Mercedes, si trovò in circostanze simili già nel 2014, quando tentò di ingaggiare il tetracampeone, contribuendo ad alimentare i rumors senza negare l'avvenuta comunicazione.
Aperto e cordiale
Il pilota del Limburgo, legato alla Red Bull fino al 2028, ha ammesso: "Non posso negare, ci sono state delle conversazioni". Ha poi sottolineato che "tutto è avvenuto in maniera estremamente cordiale e trasparente". Con 71 vittorie al suo attivo dal debutto in Red Bull, la scelta di Verstappen di restare nel team va ben oltre le mere performance in pista.
Il pilota ha ribadito che la sua decisione di continuare in Formula 1 non è dettata soltanto dalla competizione: "Per me, la F1 non rappresenta solo le gare", ha commentato, aggiungendo che servono molteplici circostanze, nuove opportunità e altri fattori per giustificare un eventuale cambio.
Inoltre, ha evidenziato il profondo legame emotivo con il team, spiegando che un'eventuale decisione di cambiare squadra sarebbe un passo davvero significativo, poiché la Red Bull è diventata una seconda famiglia, un rapporto difficile da replicare.
