L'incontro che ha cambiato la traiettoria di Antonelli in Mercedes

Kimi Antonelli ha vissuto una stagione d’esordio in Formula 1 con Mercedes nel 2025, raccontando con sincerità le sue esperienze sul circuito.

Il giovane pilota ha debuttato a Melbourne all’età di soli 18 anni, cogliendo l’occasione che si era aperta con l’uscita di Lewis Hamilton, una leggenda e simbolo dell’eccellenza in uno dei team più titolati della storia. Questo contesto, unito alla fiducia dei vertici della scuderia, ha rappresentato per Antonelli il trampolino di lancio verso una carriera nel panorama mondiale della F1.

La pressione sui giovani talenti era altissima, con l’aspettativa di seguire le orme di campioni come Max Verstappen nei primi anni. Dopo aver conquistato il suo primo podio a Montreal, la stagione ha preso una piega drammatica: un violento scontro alla prima curva contro Verstappen, avvenuto al Red Bull Ring, ha segnato un punto di svolta. L’insieme di questi eventi ha messo in luce lo stress e le difficoltà nel gestire le sfide della massima competizione mondiale.

La serie negativa si è ulteriormente aggravata in Europa. A Silverstone Antonelli ha subito una penalizzazione in griglia a seguito dell’incidente, mentre al Gran Premio del Belgio è stato eliminato durante la sessione di Q1. Questi episodi, pur rappresentando momenti difficili per il giovane, hanno evidenziato l’importanza di maturare e trovare la giusta stabilità mentale per affrontare imprevedibilità e alta competitività tipica della F1.

La montagna russa del suo primo anno di Formula 1

Fortunatamente, il team principal e mentore Toto Wolff ha creduto fermamente nel potenziale di Antonelli, garantendogli un posto in griglia anche per la stagione 2026. Con il passare del tempo, il pilota è riuscito a riprendersi, salendo sul podio in eventi di rilievo come quelli in Brasile e a Las Vegas, segnando una svolta importante nella sua carriera. Questi miglioramenti hanno offerto al giovane non solo fiducia, ma anche la consapevolezza che ogni sfida può trasformarsi in un’opportunità di crescita e apprendimento nel mondo della Formula 1.

Alla fine del 2025, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Antonelli ha ricordato con emozione i momenti più difficili della stagione. “Ho pianto. Durante quel periodo complicato ho affrontato enormi sfide, soprattutto a livello mentale, e ho iniziato a dubitare di me stesso. Arrivare in Formula 1 è il sogno per cui hai lavorato tutta la vita, e dopo un inizio così promettente sentirsi inadeguato è stato devastante. Mi mancava la calma e la lucidità che vedo nei piloti più esperti quando si trovano ad affrontare situazioni complesse”, ha confessato il giovane campione.

