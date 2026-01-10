close global

﻿
Antonelli Notizie Oggi: Cospirazione alla Mercedes; Problemi al motore; Stipendio del 2025

Gianluca Cosentino
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di venerdì 9° Gennaio 2026 in Formula 1.

Kimi Antonelli oggi: confermata la cospirazione contro di lei in Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: scoperti gravi problemi al motore Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: quanti soldi ha guadagnato in F1 nel 2025? LEGGI DI PIÙ

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

