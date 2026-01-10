La Ferrari potrebbe essere ROVINATA dallo STESSO NEMICO della Red Bull

Lewis Hamilton potrebbe trovarsi in una situazione difficile a causa della medesima problematica che ha pesantemente penalizzato Sergio Pérez in Red Bull Racing.

Christian Horner sta infatti valutando il suo prossimo incarico in Formula 1 e, secondo diverse fonti, la Ferrari starebbe prendendo in considerazione l’idea di reinserirlo nella competizione.

Mail Sport ha infatti suggerito che il pilota britannico potrebbe abbandonare la scuderia se Horner dovesse assumere il ruolo di direttore a Maranello. Tale scenario si spiegherebbe sia con la storica sintonia con Vasseur, forgiata negli anni della F2 nel 2006, sia con i recenti contrasti con Horner.

Inoltre, con il contratto in scadenza al 2026, un possibile cambio nella gestione potrebbe favorire la partenza di Hamilton.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

