La Ferrari potrebbe essere ROVINATA dallo STESSO NEMICO della Red Bull
La Ferrari potrebbe essere ROVINATA dallo STESSO NEMICO della Red Bull
Lewis Hamilton potrebbe trovarsi in una situazione difficile a causa della medesima problematica che ha pesantemente penalizzato Sergio Pérez in Red Bull Racing.
Christian Horner sta infatti valutando il suo prossimo incarico in Formula 1 e, secondo diverse fonti, la Ferrari starebbe prendendo in considerazione l’idea di reinserirlo nella competizione.
Mail Sport ha infatti suggerito che il pilota britannico potrebbe abbandonare la scuderia se Horner dovesse assumere il ruolo di direttore a Maranello. Tale scenario si spiegherebbe sia con la storica sintonia con Vasseur, forgiata negli anni della F2 nel 2006, sia con i recenti contrasti con Horner.
Inoltre, con il contratto in scadenza al 2026, un possibile cambio nella gestione potrebbe favorire la partenza di Hamilton.
Correlato: CONFERMATO: Ferrari cercherà di FRENARE Mercedes con la FIA
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton condivide un momento imbarazzante con un altro pilota di F1
- Oggi 13:00
Ferrari Notizie Oggi: resentazione della SF-26; Vogliono frenare la Mercedes; Pericolo dalla Red Bull
- Oggi 12:30
Antonelli Notizie Oggi: Cospirazione alla Mercedes; Problemi al motore; Stipendio del 2025
- Oggi 12:00
Hamilton Notizie Oggi: La sua età nel 2026; Lo paragonano ad Antonelli; Bloccano la sua sostituzione
- Oggi 11:30
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli in F1 2025?
- Oggi 11:00
La Ferrari potrebbe essere ROVINATA dallo STESSO NEMICO della Red Bull
- Oggi 10:30
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre