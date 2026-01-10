CONFERMATO: Ferrari cercherà di FRENARE Mercedes con la FIA

La FIA potrebbe mettere Kimi Antonelli e Mercedes in seria difficoltà per la stagione 2026 di Formula 1. Ferrari, infatti, intende contrastare la strategia dei motori sfruttata da Red Bull e Mercedes all’avvio della stagione a Melbourne.

La casa italiana starebbe preparando una protesta, contando sul sostegno dei team clienti come Haas, Cadillac, Honda e Audi, in un contesto in cui le regole tecniche sembrano essere state sfruttate per ottenere vantaggi ingiusti durante le gare.

Durante l’inverno, è emerso che Mercedes aveva individuato una falla nella normativa relativa al rapporto di compressione dell’unità di potenza per il 2026. La regolamentazione prevede un rapporto di 16:1, ma il team bavarese sarebbe riuscito ad arrivare a 18:1 in gara, ottenendo all’incirca 13 cavalli in più.

Red Bull Powertrains, da parte sua, si avvale di una tecnica simile, grazie alla collaborazione di un ex dipendente Mercedes trasferitosi in Austria. La FIA, intervenuta a fine dicembre, ha ricordato che i test si svolgono a temperatura ambiente, per cui un valore superiore in gara non costituirebbe un’infrazione.

Audi, Honda e soprattutto Ferrari non dispongono di questo espediente. Il team italiano, che ha concluso quarto nel campionato mondiale e non vince da 28 gare, si ritrova in una situazione particolarmente sfidante e ha deciso di reagire.

La Scuderia prevede di presentare una formale protesta dopo la prima gara a Melbourne, in un tentativo di ristabilire il principio di parità tecnica in gara. Correlato: Quando verrà presentata la Ferrari F1 2026?

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

